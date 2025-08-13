Accueil » MacBook Pro M5 repoussé à 2026 : Apple prépare-t-il un redesign majeur ?

MacBook Pro M5 repoussé à 2026 : Apple prépare-t-il un redesign majeur ?

MacBook Pro M5 repoussé à 2026 : Apple prépare-t-il un redesign majeur ?

Le MacBook Pro M5 équipé de la puce Apple M5 pourrait ne pas voir le jour avant 2026. C’est ce qu’affirme Ming-Chi Kuo, célèbre analyste spécialisé dans la chaîne d’approvisionnement d’Apple, dans une nouvelle note publiée ce week-end. Cette information confirme les rumeurs déjà évoquées cet été par Bloomberg, qui évoquaient un lancement initialement prévu fin 2025, mais repoussé à début 2026.

Selon Kuo, Apple progresse bien sur le développement de la puce Apple M5, gravée par TSMC sur le nœud N3P pour plus d’efficacité et de performances.

Cependant, l’intégration dans les MacBook Pro 14 et 16 pouces rencontrerait plusieurs obstacles :

Optimisation des fonctionnalités IA embarquées.

Gestion thermique dans des châssis toujours plus fins.

Calendrier de production encore instable pour les variantes M5 Pro et M5 Max.

Ces difficultés font que la production de masse ne devrait pas démarrer avant la seconde moitié de 2025, repoussant logiquement la sortie commerciale à l’année suivante.

Un cycle produit bousculé avec le MacBook Pro M5

Apple a pris l’habitude de renouveler ses MacBook Pro chaque année à l’automne. Par exemple, les modèles M4 sont arrivés fin 2024, succédant aux M3 de 2023. Mais cette fois, le saut vers la M5 pourrait créer un vide d’un an, ce qui testerait la patience des utilisateurs professionnels.

Certains analystes, comme chez Forbes, estiment qu’Apple pourrait profiter de ce délai pour améliorer le Neural Engine afin de rivaliser avec les PC Windows équipés de Snapdragon X Elite et synchroniser la sortie avec de nouvelles technologies, comme l’écran OLED prévu pour un futur MacBook Pro avec une puce M6, attendu fin 2026 ou 2027.

Les réactions du marché

Après cette annonce, les actions de certains fournisseurs d’Apple, comme TSMC, ont légèrement reculé, signe de l’inquiétude des investisseurs face à ces délais.

Sur les réseaux sociaux, les discussions oscillent entre frustration et réalisme :

Frustration, car les professionnels attendent du neuf pour leurs besoins intensifs en puissance.

Pragmatisme, car les modèles M4 restent largement suffisants pour la majorité des workflows.

Ce n’est pas la première fois qu’Apple décale un lancement. En 2023, les MacBook Pro M2 Pro avaient déjà connu un retard similaire.

Mark Gurman (Bloomberg) avance que ce report pourrait préparer un redesign majeur du MacBook Pro fin 2026, avec un écran OLED pour un meilleur contraste et une colorimétrie plus fidèle, potentiellement la puce Apple M6 pour un bond de performances et un nouveau châssis pour relancer l’intérêt sur un marché qui se stabilise.

En attendant, Apple devra gérer sa communication auprès des développeurs et entreprises lors des prochains événements, probablement au WWDC 2026, pour clarifier sa feuille de route.