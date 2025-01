HomePod mini 2 : Enfin une mise à jour en 2025 !

Après des années sans mise à jour significative, le HomePod mini 2 semble enfin prêt à faire son apparition en 2025. Selon Bloomberg, cette année marquera un retour en force d’Apple dans le domaine de la maison connectée, avec une série de produits délaissés depuis trop longtemps, notamment le HomePod et l’Apple TV.

Apple devrait dévoiler le HomePod mini 2 vers la fin de l’année, aux côtés d’autres nouveautés, comme une nouvelle Apple TV et potentiellement un HomePod doté d’un écran. C’est une bonne nouvelle pour les amateurs de la gamme HomePod, qui n’a connu aucune véritable mise à jour depuis son lancement en 2020, hormis quelques nouvelles options de couleur.

Des améliorations attendues pour le HomePod mini 2 : Siri enfin au niveau ?

L’une des attentes majeures autour de cette nouvelle version concerne Siri, souvent critiquée pour ses lacunes en reconnaissance vocale et en intelligence contextuelle. Bloomberg rapporte que Apple prévoit de déployer une version plus intelligente et « plus conversationnelle » de Siri cette année, qui pourrait apporter des améliorations significatives à l’expérience utilisateur.

Si Siri excelle rarement à rivaliser avec des assistants comme Google Assistant ou Alexa, les utilisateurs espèrent une meilleure précision et réactivité. Actuellement, Siri sur les HomePod peut transformer des commandes simples en cauchemars de transcription : listes de courses absurdes ou réponses hésitantes comme un frustrant « hmmm ? ». Une meilleure reconnaissance vocale pourrait donc donner un nouveau souffle à ces enceintes déjà appréciées pour leur excellente qualité sonore.

À noter toutefois que cette mise à jour de Siri ne correspond pas encore à l’assistant IA révolutionnaire prévu par Apple pour 2026, censé rivaliser avec ChatGPT et Bard.

Un écosystème élargi pour la maison connectée

Le HomePod mini 2 n’est qu’une partie du plan d’Apple pour rattraper son retard dans le domaine des maisons connectées. La marque prévoit également d’introduire :

Un HomePod avec écran , conçu pour la gestion centralisée des appareils connectés, probablement en concurrence directe avec l’Echo Show d’Amazon.

, conçu pour la gestion centralisée des appareils connectés, probablement en concurrence directe avec l’Echo Show d’Amazon. Une caméra de sécurité sans fil et une sonnette connectée, des produits encore absents de l’écosystème Apple mais devenus incontournables dans le domaine de la sécurité domestique.

Avec l’adoption croissante du standard Matter, qui facilite l’interopérabilité entre appareils connectés, Apple pourrait enfin simplifier l’intégration de ses produits dans des environnements multi-marques.

Un repositionnement stratégique

Le renouvellement de produits tels que le HomePod mini 2 et l’Apple TV s’inscrit dans une stratégie plus large d’Apple pour regagner du terrain dans un secteur dominé par Amazon et Google. Ces nouveaux appareils pourraient également renforcer l’intégration avec les récents services d’Apple, comme les outils domotiques de iOS 17 ou encore les fonctionnalités d’automatisation de Siri Raccourcis.

À quoi s’attendre pour le HomePod mini 2 ?

Les rumeurs pointent vers des améliorations majeures pour cette nouvelle version :

Un son optimisé grâce à des composants acoustiques de nouvelle génération.

Un processeur plus puissant pour améliorer les performances globales, probablement une puce de la série S d’Apple.

Compatibilité renforcée avec Matter, permettant une connexion simplifiée avec d’autres appareils connectés.

De nouvelles fonctionnalités axées sur la personnalisation des commandes vocales et l’automatisation.

Avec le HomePod mini 2, Apple semble vouloir redorer son blason dans le domaine des maisons connectées, un secteur où elle est en retard. L’amélioration de Siri et l’élargissement de l’écosystème seront cruciaux pour séduire à nouveau les utilisateurs face à des concurrents comme Amazon et Google. Reste à voir si cette relance suffira à placer Apple en tête du marché.

Rendez-vous à la fin de l’année pour découvrir si le HomePod mini 2 tient ses promesses.