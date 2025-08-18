iPhone 17e : la prochaine star des iPhone abordables se précise

Apple prévoit de dévoiler sa gamme iPhone 17 en septembre, avec un modèle en particulier qui attire déjà l’attention : l’iPhone 17e. Ce modèle, attendu pour 2026, succédera à l’iPhone 16e lancé plus tôt cette année, et il pourrait bien devenir le modèle le plus accessible de la série.

D’après une fuite du célèbre leaker Digital Chat Station, issue de la chaîne d’approvisionnement, l’iPhone 17e serait équipé d’un écran OLED de 6,1 pouces. Il s’agirait très probablement du même panneau 60 Hz à faible consommation utilisé dans l’iPhone 16e.

Le design reprendrait la Dynamic Island, désormais standard sur toute la gamme, et il serait propulsé par la puce A19, la dernière génération de SoC Apple.

Côté photo, on parlerait d’une caméra frontale de 12 mégapixels avec reconnaissance faciale 3D, tandis que l’arrière logerait un capteur principal de 48 mégapixels. Apple apporterait aussi d’importants changements esthétiques, bien que peu de détails aient filtré à ce sujet pour l’instant.

L’iPhone 16e, un succès qui pave la voie à l’iPhone 17e

L’iPhone 16e, lancé en février 2025 pour remplacer la gamme SE, a rapidement conquis sa place dans l’écosystème Apple. Selon un rapport de Consumer Intelligence Research Partners (CIRP), il a représenté 11 % des ventes d’iPhone aux États-Unis au deuxième trimestre 2025 — plus du double de la part de marché détenue par l’iPhone SE l’année précédente.

Ce succès s’explique par un positionnement intelligent : suffisamment abordable pour séduire les acheteurs à budget serré, mais avec assez de fonctionnalités modernes (OLED, puce récente, Dynamic Island) pour convaincre ceux qui hésitaient à acheter des modèles plus anciens comme les iPhone 14 ou 15.

Avec ce contexte favorable, l’iPhone 17e s’annonce comme un potentiel nouveau best-seller. En reprenant la recette gagnante du 16e — modernité, prix contenu et fonctionnalités équilibrées —, il pourrait bien continuer à redéfinir l’entrée de gamme chez Apple, tout en élargissant l’audience des iPhones.