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Apple Watch : une nouvelle fonction de tension artérielle serait en préparation

Apple Watch : une nouvelle fonction de tension artérielle serait en préparation

Apple continue d’étendre les ambitions médicales de l’Apple Watch. Selon un nouveau rapport de DigiTimes, la firme de Cupertino travaillerait actuellement sur une fonction avancée liée à l’hypertension, désormais en cours d’examen auprès de la FDA américaine.

Une évolution qui pourrait marquer la prochaine grande étape santé de l’Apple Watch — bien au-delà des simples alertes déjà introduites avec watchOS 26.

Apple veut aller plus loin que les notifications actuelles

Depuis septembre 2025, certaines Apple Watch proposent déjà des notifications d’hypertension. Disponibles sur les Apple Watch Series 9 et ultérieures ainsi que les modèles Ultra récents, ces alertes surveillent les tendances de tension sur une période de 30 jours afin de détecter des signes potentiels d’hypertension chronique.

Mais, cette fonction reste limitée. L’Apple Watch ne mesure pas directement la pression artérielle comme un brassard médical traditionnel. Elle s’appuie plutôt sur des données cardiaques et des modèles de machine learning pour identifier des variations inhabituelles.

La nouveauté évoquée aujourd’hui pourrait donc représenter une approche plus avancée ou plus précise.

Une évolution liée à l’Apple Watch Ultra 4 ?

Le rapport indique que le futur modèle haut de gamme attendu pour 2026 — probablement l’Apple Watch Ultra 4 — pourrait intégrer de nouveaux capteurs santé ainsi qu’un redesign matériel. Si cela se confirme, il s’agirait du premier saut matériel significatif sur le volet santé depuis l’Apple Watch Series 8.

Apple pourrait notamment améliorer la précision des capteurs cardiaques, le suivi vasculaire, ou l’analyse continue des variations physiologiques.

L’objectif reste le même : transformer progressivement l’Apple Watch en outil de prévention médicale quotidienne.

Apple poursuit discrètement sa stratégie santé

La santé est devenue l’un des piliers les plus importants de l’écosystème Apple. Contrairement à la course aux assistants IA ou aux smartphones pliables, ce terrain permet à Apple de se différencier avec une approche plus durable et profondément intégrée à son matériel.

Et, la firme regarde déjà plus loin.

Depuis plusieurs années, Apple travaille également sur un système non invasif de surveillance du glucose sanguin. Le défi est immense : mesurer la glycémie sans prélèvement sanguin via des capteurs optiques reste extrêmement complexe à miniaturiser dans une montre connectée. Pour l’instant, l’amélioration des fonctions liées à l’hypertension semble beaucoup plus réaliste à court terme.

L’Apple Watch devient progressivement un appareil médical grand public

Apple avance prudemment, notamment parce que chaque nouvelle fonction santé doit obtenir des validations réglementaires strictes comme celles de la FDA. Mais, la trajectoire devient claire : l’Apple Watch ne se contente plus d’être un accessoire fitness ou une extension de l’iPhone. Elle évolue progressivement vers une plateforme de surveillance de santé proactive, capable d’alerter les utilisateurs avant l’apparition de symptômes visibles.

Et dans cette stratégie, la gestion de l’hypertension pourrait devenir l’un des domaines les plus importants — tant pour Apple que pour la santé connectée dans son ensemble.