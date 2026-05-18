OpenAI ne veut plus seulement fournir des modèles d’intelligence artificielle. Avec le lancement de DeployCo, une nouvelle filiale valorisée à 10 milliards de dollars, l’entreprise entre dans une phase beaucoup plus ambitieuse : intégrer directement ses ingénieurs au sein des grandes entreprises pour transformer leurs opérations internes avec l’IA.

Le mouvement est stratégique, massif — et particulièrement sensible sur le plan réglementaire.

OpenAI passe du logiciel au déploiement industriel

Annoncée le 11 mai, DeployCo est une coentreprise majoritairement contrôlée par OpenAI, financée à hauteur de 4 milliards de dollars par plusieurs géants de l’investissement, dont TPG, Bain Capital, Brookfield ou encore Goldman Sachs.

Mais, le détail le plus révélateur n’est pas financier.

DeployCo ne se contente pas de vendre des licences IA. Son modèle consiste à envoyer des ingénieurs OpenAI directement chez les clients pour connecter les modèles de l’entreprise aux systèmes internes, aux bases de données, aux workflows métiers et aux infrastructures critiques.

Santé, finance, logistique, industrie : OpenAI veut devenir la couche opérationnelle de l’entreprise moderne.

Une stratégie inspirée de Palantir

Le modèle rappelle fortement celui de Palantir Technologies : au lieu de proposer une plateforme « clé en main », l’entreprise déploie des équipes techniques intégrées capables de transformer des cas d’usage complexes en systèmes IA de production.

Cette approche change profondément la nature du marché. Jusqu’ici, OpenAI vendait principalement : des abonnements ChatGPT, des accès API et des capacités de modèles.

Avec DeployCo, OpenAI vend désormais de l’intégration stratégique. L’entreprise ne fournit plus seulement l’intelligence artificielle : elle participe directement à la refonte des processus métiers.

Les cabinets de conseil financent potentiellement leur futur remplaçant

Le paradoxe le plus frappant de l’opération concerne les investisseurs eux-mêmes. Parmi les partenaires financiers de DeployCo figurent McKinsey & Company, Capgemini et Bain & Company. Autrement dit, certains des plus grands cabinets de conseil du monde financent une structure susceptible de concurrencer directement leurs propres activités d’intégration technologique.

Le marché semble déjà anticiper cette bascule. Après l’annonce de DeployCo, plusieurs grands groupes indiens de services IT ont enregistré de fortes baisses en Bourse, signe que les investisseurs redoutent une transformation profonde du modèle traditionnel de consulting et d’externalisation informatique.

OpenAI avance malgré les tensions réglementaires

Le calendrier de l’annonce intrigue également. Quelques jours avant le lancement de DeployCo, les autorités canadiennes de protection de la vie privée ont estimé que OpenAI avait enfreint certaines lois locales lors de la création de ChatGPT, notamment concernant la collecte excessive de données, le consentement des utilisateurs et les garanties de protection des informations personnelles.

Ce contexte rend la stratégie DeployCo particulièrement délicate.

Car contrairement à ChatGPT grand public, DeployCo implique un accès potentiel à des données financières internes, des dossiers RH, des flux logistiques, des données clients sensibles et des systèmes critiques d’entreprise.

L’IA ne se contente plus d’assister des utilisateurs. Elle entre désormais directement dans les infrastructures opérationnelles.

L’acquisition de Tomoro accélère immédiatement le projet

Pour rendre cette stratégie opérationnelle sans attendre, OpenAI rachète également Tomoro, une société spécialisée dans l’intégration IA fondée en partenariat avec OpenAI.

L’opération apporte environ 150 « Forward Deployed Engineers », des profils techniques capables d’implémenter rapidement des systèmes IA directement chez les clients. Tomoro revendique déjà des références comme Tesco, Virgin Atlantic, Supercell et Mattel.

L’un des cas mis en avant concerne un agent IA de support client développé pour Supercell, capable de gérer des interactions à grande échelle autour de Clash of Clans.

Une dépendance technologique qui inquiète déjà les entreprises

DeployCo révèle aussi un changement majeur dans l’économie de l’IA : la valeur ne réside plus uniquement dans les modèles, mais dans le contrôle de leur intégration. Et, c’est précisément ce qui inquiète de nombreuses entreprises.

Selon plusieurs études récentes citées dans l’industrie : une majorité de dirigeants craignent une dépendance excessive envers un seul fournisseur IA, beaucoup estiment qu’un changement de fournisseur provoquerait des perturbations majeures, et les migrations IA restent complexes et coûteuses.

Autrement dit, une entreprise qui laisse OpenAI orchestrer ses workflows critiques pourrait devenir extrêmement dépendante de son infrastructure, de ses tarifs et de ses évolutions techniques.

OpenAI construit une nouvelle couche du capitalisme logiciel

DeployCo marque probablement l’entrée d’OpenAI dans une troisième phase. Après le laboratoire de recherche et la plateforme IA grand public, vient maintenant l’IA infrastructurelle. L’entreprise ne cherche plus seulement à fournir des outils intelligents. Elle veut devenir l’architecture invisible qui pilote les opérations numériques des grandes organisations.

Cette évolution rapproche OpenAI de géants comme Palantir, Microsoft ou AWS davantage que d’un simple éditeur logiciel classique.

Et derrière le discours sur la productivité se dessine une question beaucoup plus profonde : à mesure que l’IA s’intègre dans les workflows critiques, qui contrôlera réellement les systèmes qui font tourner les entreprises ?