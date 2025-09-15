Accueil » iPhone 17 : Apple révèle les vraies capacités de batterie grâce à l’UE

iPhone 17 : Apple révèle les vraies capacités de batterie grâce à l’UE

Apple a toujours préféré parler de ses batteries en heures de lecture vidéo plutôt qu’en chiffres concrets. Mais cette fois, grâce aux nouvelles réglementations européennes, on connaît enfin les vraies capacités en milliampères-heure (mAh) de la gamme iPhone 17.

Capacités des batteries de la gamme iPhone 17 :

iPhone 17 : 3 692 mA

iPhone 17 Pro : 4 252 mAh

iPhone 17 Pro Max : 5 088 mAh

iPhone Air : 3 149 mAh

Sans surprise, c’est l’iPhone Air qui embarque la batterie la plus modeste. Son design ultra-fin en titane laisse moins de place pour loger une grosse cellule.

iPhone 17 : Efficacité plutôt que grosse batterie

Sur le papier, l’iPhone Air part avec un désavantage. Mais, Apple mise sur l’efficacité énergétique pour compenser :

Le chipset A19 Pro, optimisé pour réduire la consommation,

Le nouveau modem CX1 et la puce réseau N1, conçus pour limiter la dépense énergétique,

Des optimisations logicielles avec iOS 26.

Résultat : malgré ses 3 149 mAh, l’iPhone Air promet jusqu’à 27 heures de lecture vidéo, de quoi couvrir une journée complète d’utilisation.

Une solution pour les gros utilisateurs : la batterie externe MagSafe pour l’iPhone Air

Apple a pensé à ceux qui en veulent plus. Une nouvelle batterie externe MagSafe, spécialement conçu pour l’iPhone Air, ajoute :

+65 % de capacité supplémentaire,

Jusqu’à 40 heures de lecture vidéo,

Recharge rapide 12W,

Gestion intelligente de la batterie pour préserver la longévité.

Un accessoire presque indispensable pour les voyageurs, les créateurs de contenu ou tout simplement ceux qui veulent éviter l’angoisse de la panne sèche.

Cette transparence forcée est une première chez Apple, et elle permet enfin de comparer objectivement les iPhone à la concurrence. Même si l’Air embarque la batterie la plus petite, il montre à quel point le logiciel et l’optimisation matérielle peuvent compenser la taille de la cellule.