iPhone 17 Pro : la recharge rapide à 50 % en 20 min avec le chargeur Apple 40W

Apple vient de donner un coup d’accélérateur à la recharge rapide avec ses nouveaux iPhone 17 Pro. La marque annonce que ses derniers modèles peuvent atteindre 50 % de batterie en seulement 20 minutes.

Une avancée notable, mais qui cache un détail important : il faudra obligatoirement utiliser le nouvel adaptateur secteur Apple 40W, vendu séparément.

Le nouvel adaptateur Apple 40W obligatoire

D’après un rapport de 9to5Mac, Apple a introduit un Dynamic Power Adapter 40W au prix de 39 dollars, le seul capable d’exploiter le plein potentiel de la nouvelle recharge rapide des iPhone 17 Pro. Pour le moment, je ne le retrouve pas sur la boutique française.

Cela signifie que les chargeurs USB-C d’autres marques, même compatibles Power Delivery, ne permettront pas d’atteindre cette vitesse. Apple verrouille donc sa technologie autour de son propre accessoire, comme elle l’avait déjà fait avec MagSafe.

Selon l’analyste ShrimpApplePro, Apple est le premier constructeur à commercialiser un chargeur basé sur la norme USB-PD 3.2 SPR AVS.

Ce nouveau protocole permet de délivrer une puissance plus stable et régulée,

Réduit le temps nécessaire pour remplir la batterie,

Et optimise la sécurité de la recharge grâce à une meilleure gestion thermique.

Avec cette technologie, l’iPhone 17 Pro franchit une étape importante, se rapprochant des standards de la concurrence Android, connue pour ses puissances de charge supérieures.

iPhone 17 Pro : un smartphone entièrement repensé

La recharge rapide n’est pas la seule nouveauté de la gamme Pro cette année. Parmi les principaux changements :

Nouveau design en aluminium unibody, plus robuste,

Ceramic Shield pour une meilleure protection,

Trois capteurs 48 mégapixels Fusion intégrés au fameux plateau caméra,

Le puissant A19 Pro pour des performances accrues,

Et une nouvelle couleur tendance : Cosmic Orange.

Apple positionne clairement l’iPhone 17 Pro comme sa plus grosse mise à jour de ces dernières années.

Ce que cela change pour les utilisateurs

Pour profiter pleinement de la charge à 50 % en 20 minutes, il faudra donc :

Acheter séparément le chargeur 40W Apple (39 dollars), Utiliser un câble USB-C certifié pour la haute puissance.

Sans cet accessoire, les iPhone 17 Pro resteront limités aux vitesses de charge plus classiques.

Avec l’arrivée de la USB-PD 3.2 SPR AVS, Apple met un pied dans la nouvelle génération de recharge rapide. Mais comme souvent, la marque verrouille l’écosystème autour de ses propres accessoires. Résultat : une expérience premium… à condition de passer une nouvelle fois à la caisse.