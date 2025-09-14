Accueil » iPhone 17 et iPhone Air : quelle est leur vraie résistance à l’eau ?

En 2025, tous les nouveaux iPhone — du modèle iPhone 17 standard à l’iPhone Air ultra-fin — sont certifiés IP68. Cela signifie qu’ils peuvent résister à une immersion de 6 mètres pendant 30 minutes. Mais attention : cette résistance à l’eau n’est pas une carte blanche pour plonger avec son iPhone…

Voici ce qu’il faut vraiment savoir.

IP68 : qu’est-ce que ça veut dire ?

L’IP68 est un standard de l’IEC (International Electrotechnical Commission) :

Le 6 correspond à la résistance maximale contre la poussière (l’iPhone est totalement “étanche à la poussière”).

Le 8 signifie qu’il peut supporter une immersion prolongée. Mais — et c’est là le piège — il n’existe pas de profondeur ou de durée universelle pour ce niveau. Apple choisit donc de communiquer “6 mètres pendant 30 minutes”, mais un autre constructeur pourrait revendiquer 2 mètres et obtenir la même note.

Aucun iPhone n’a atteint le niveau IP69, qui garantit la résistance aux jets d’eau haute pression et haute température. Donc, oubliez le karcher ou le jacuzzi !

Les limites de la résistance à l’eau

Même avec cette certification, Apple ne couvre pas les dégâts liés aux liquides dans sa garantie standard. L’IP68 est une sécurité, pas une invitation. Voici les points à retenir :

Pas de plongée volontaire : AppleCare+ prend en charge certains accidents, mais pas le reste.

Attention à l’eau salée : le sel corrode les connecteurs USB-C et peut empêcher la recharge. Si votre iPhone tombe dans la mer, rincez-le immédiatement à l’eau douce.

Accessoires non protégés : MagSafe, coques en tissu ou batteries externes n'ont pas la même certification.

Que faire si votre iPhone 17 se mouille ?

Retirez immédiatement la coque et les accessoires. Laissez-le sécher naturellement dans un endroit frais et sec. N’utilisez pas de sèche-cheveux, d’air comprimé ou de riz. Attendez plusieurs heures avant de rebrancher votre iPhone.

Un message d’alerte peut apparaître si de l’humidité est détectée dans le port USB-C. C’est normal : il disparaît une fois le séchage terminé.

Faut-il investir dans une coque étanche ?

Si vous passez beaucoup de temps en mer ou à la piscine, la réponse est oui. Une coque waterproof ou une pochette flottante est la meilleure option pour protéger votre iPhone et éviter des frais de réparation salés.

Avec l’iPhone 17, Apple confirme une fois de plus que ses smartphones sont parmi les plus résistants du marché. Mais la communication autour de l’IP68 reste parfois trompeuse : votre iPhone peut survivre à une chute accidentelle dans l’eau, mais ce n’est pas un accessoire de plongée.