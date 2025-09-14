Windows 11 : Copilot+ encore plus intégré avec la nouvelle Insider Preview Build

Microsoft continue d’intégrer son assistant IA au cœur de Windows 11. Avec la nouvelle Insider Preview Build 26120.6682 (canal Beta, version 24H2), Copilot+ s’impose comme un élément incontournable de l’expérience utilisateur de Windows 11.

La nouveauté la plus marquante est l’ajout d’une boîte de saisie Copilot dans le menu Click to Do (Preview). Concrètement, vous pouvez sélectionner du contenu à l’écran, taper un prompt personnalisé et l’envoyer directement à l’IA.

Mieux encore, le champ propose des suggestions automatiques générées localement par Phi-Silica, ce qui rend l’IA plus réactive et intégrée au système. Objectif : faire de Copilot un outil fluide et naturel, et non une application séparée que l’on ouvre à contrecœur.

Animations et actions intelligentes

Le menu Click to Do bénéficie aussi de nouvelles animations, censées rendre l’ouverture par geste (depuis le bord droit de l’écran) plus intuitive. Microsoft y ajoute également des tags d’actions populaires et nouvelles commandes alimenté par l’IA pour faciliter la découverte des fonctionnalités.

En parallèle, le menu Démarrer intègre désormais des exemples de prompts pour Copilot, comme « créer une image avec Copilot ». Encore un petit rappel subtil (ou pas) que Microsoft veut nous habituer à utiliser l’IA au quotidien.

Les joueurs ne sont pas oubliés :

Un appui court sur le bouton Xbox de la manette ouvre la Game Bar.

Un appui long lance le Task View.

Maintenir le bouton continue d’éteindre la manette, comme avant.

Une petite optimisation, mais qui rend l’expérience plus cohérente et pratique.

De nouveaux emojis et plus d’accessibilité

La build introduit aussi les emojis Emoji 16.0, avec des nouveautés comme « Visage avec cernes », « Empreinte digitale » ou encore « Pelle ». Rien de révolutionnaire, mais de quoi enrichir vos messages.

Côté accessibilité, le Narrateur reçoit une grosse mise à jour avec une voix plus naturelle (fini les changements de ton abrupts pour les titres), une meilleure lecture des listes et tableaux, et une navigation améliorée dans les notes de bas de page et commentaires.

Une avancée notable pour les utilisateurs qui s’appuient au quotidien sur la lecture d’écran.

Corrections et ajustements divers

Comme toujours avec les builds Insider, Microsoft corrige plusieurs bugs :

fin des crashs au passage en hibernation,

meilleure fiabilité de la masquage automatique de la barre des tâches,

corrections dans l’Explorateur de fichiers et le menu Démarrer.

Bref, une mise à jour qui consolide l’OS tout en préparant le terrain pour une intégration plus profonde de l’IA.

Cette build confirme la stratégie de Microsoft : Copilot+ n’est plus un gadget, mais une brique centrale de Windows 11. Avec l’arrivée des prompts intégrés, de l’IA locale et de la contextualisation, le PC Windows devient un véritable hub intelligent.

Les gamers et utilisateurs « classiques » profitent aussi de petites améliorations pratiques, preuve que Microsoft ne mise pas uniquement sur l’IA mais cherche à affiner l’expérience globale.