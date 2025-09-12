Accueil » iPhone 17, 17 Pro et iPhone Air : Apple mise gros sur le design et l’innovation

Lors de son événement de septembre 2025, Apple a levé le voile sur trois nouveaux iPhones — iPhone 17, iPhone 17 Pro et iPhone Air — ainsi que des mises à jour pour les AirPods Pro 3 et l’Apple Watch.

Si les nouveautés en photo, en écran et en connectivité sont notables, certains choix, notamment autour de l’iPhone Air, font déjà débat.

La vidéo ci-dessous de Marques Brownlee nous donne plus de détails sur la nouvelle gamme d’iPhone d’Apple.

iPhone 17 : des améliorations utiles au quotidien

L’iPhone 17 apporte enfin le ProMotion sur le modèle standard, avec un écran 120 Hz adaptatif et une luminosité record de 3 000 nits en extérieur. La caméra avant monte à 24 mégapixels, avec un recadrage automatique pour les selfies en portrait ou paysage.

Sous le capot, on retrouve la nouvelle puce A19, 20 % plus rapide et plus économe en énergie. Le stockage de base passe à 256 Go, une avancée bienvenue.

Côté design, rien de révolutionnaire, mais de nouvelles couleurs viennent rafraîchir la gamme.

iPhone 17 Pro : pensé pour les pros et créateurs

L’iPhone 17 Pro monte en gamme avec un téléobjectif 48 mégapixels sur capteur plus grand, une meilleure gestion du zoom et le support du ProRes RAW pour la vidéo. Les créateurs apprécieront aussi la compatibilité genlock sync pour des tournages synchronisés.

L’autonomie grimpe à 39 heures de lecture vidéo, soutenue par un refroidissement par chambre à vapeur et un châssis en aluminium optimisé.

Côté design, un nouveau module photo en barre “plateau” libère de l’espace pour une batterie plus large. Proposé en cosmic orange, deep blue et silver, ce modèle allie puissance et élégance.

iPhone Air : beau mais controversé

Véritable vitrine de design, l’iPhone Air n’affiche que 5,6 mm d’épaisseur et 165 g sur la balance. Mais, cette finesse a un prix :

Batterie réduite (27 h de lecture vidéo annoncées, mais avec des compromis).

Refroidissement limité, risquant de poser problème lors des usages intensifs.

Une seule caméra arrière de 48 mégapixels, loin de la polyvalence des autres modèles.

Durabilité moindre et uniquement compatible eSIM.

Il intègre malgré tout la puce A19 Pro, un écran 6,5” ProMotion, et la puce N1 pour le Wi-Fi 7 et Bluetooth 6. Mais à 999 $, le rapport qualité/prix reste discutable face à l’iPhone 17 et surtout au 17 Pro.

AirPods Pro 3 et Apple Watch : des mises à jour solides

AirPods Pro 3 : meilleure réduction de bruit (2x plus efficace), certification IP57, suivi cardiaque intégré, le tout pour 250 $.

Apple Watch Series 11 : support 5G et détection de l’hypertension pour enrichir son arsenal santé.

Apple Watch Ultra 3 : autonomie prolongée, écran LTPO3 plus efficace et design affiné pour les aventuriers.

Bilan : une gamme ambitieuse mais pas sans défauts

Apple propose un équilibre entre fiabilité (iPhone 17), puissance créative (iPhone 17 Pro) et design radical (iPhone Air).

Mais si les deux premiers modèles offrent des évolutions solides et cohérentes, l’iPhone Air divise déjà : son esthétique séduit, mais ses compromis sur la batterie, la chauffe et la durabilité limitent son intérêt pour le grand public.

Côté wearables, Apple continue de dominer grâce à des AirPods Pro plus sportifs et une Apple Watch toujours plus orientée santé.