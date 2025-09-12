Sony Xperia 10 VII : écran OLED 120 Hz, Snapdragon 6 Gen 3 et capteur de 50 mégapixels

Après des semaines de fuites, Sony officialise enfin le Xperia 10 VII, son nouveau milieu de gamme qui modernise la série avec un design repensé, un écran plus fluide et un capteur photo haute résolution.

La première chose qui saute aux yeux est le module photo, qui rappelle celui des Google Pixel avec sa barre horizontale. Disponible en Blanc, Turquoise et Noir Charbon, le Xperia 10 VII reste fidèle à la sobriété Sony tout en ajoutant une touche moderne.

Sony équipe son nouveau modèle d’une dalle OLED de 6,1 pouces en Full HD+, désormais capable de monter à 120 Hz pour un affichage plus fluide, que ce soit pour le gaming, le défilement ou la navigation au quotidien.

Sous le capot, on retrouve le Snapdragon 6 Gen 3, épaulé par 8 Go de RAM et 128 Go de stockage extensible via microSD jusqu’à 2 To. L’ensemble est alimenté par une batterie de 5 000 mAh, conçue pour durer jusqu’à deux jours, avec la charge rapide PD.

Sony Xperia 10 VII : Un capteur de 50 mégapixels avec zoom optique 2x

La partie photo n’est pas en reste avec un triple module :

50 mégapixels (grand-angle), qui sert aussi de téléobjectif 2x optique,

13 mégapixels ultra grand-angle,

8 mégapixels en façade pour les selfies.

Une approche polyvalente qui devrait séduire ceux qui veulent un smartphone abordable avec un vrai focus sur la photo.

Logiciel, son et connectivité

Le Xperia 10 VII tourne sous Android 15, avec la promesse de 4 mises à jour majeures et 6 ans de correctifs de sécurité.

Côté multimédia et confort d’usage, le Xperia 10 VII dispose d’un capteur d’empreintes ultrasonique, de haut-parleurs stéréo frontaux, une prise jack 3,5 mm, du Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, USB-C, NFC, et des certifications IPX5/IPX8 et IP6X pour la résistance à l’eau et à la poussière.

Prix et disponibilité

Le Sony Xperia 10 VII sera lancé à partir de 449 €. Sony n’a pas encore communiqué les marchés où il sera disponible, mais l’Europe devrait être prioritaire.