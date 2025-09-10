DJI Osmo Nano : une fuite officielle révèle la nouvelle caméra d’action ultra-compacte

DJI a un mois de septembre chargé devant lui, mais une fuite de dernière minute a volé la vedette à un futur produit. DJI a (involontairement) confirmé l’existence de sa Osmo Nano, une caméra d’action miniature qui viendrait concurrencer la série Insta360 Go.

L’erreur est survenue via un post publié par l’équipe social media de DJI sur X, qui montrait l’appareil alors que le message était censé promouvoir le DJI Mic 3. Le post a été rapidement supprimé, mais des captures d’écran ont circulé, relayées notamment par le leaker bien connu Jasper Ellens.

L’entreprise prépare le lancement d’un nouveau drone de la série Mini et de la Osmo Nano ce mois-ci. Le Mini 5 Pro est toujours annoncé pour le 16 septembre, mais DJI est restée jusqu’à présent étonnamment discrète. Ce silence a permis aux fuiteurs d’intervenir.

DJI Osmo Nano : Un design modulaire confirmé

L’image officielle dévoile un format ultra-compact et modulaire :

une micro-caméra autonome,

et un module additionnel avec écran intégré, qui servirait aussi de batterie et de stockage supplémentaires.

Un design pensé pour la flexibilité, avec une fixation magnétique sur les côtés et l’arrière pour simplifier la pose sur différents supports.

Selon les rumeurs confirmées par cette fuite, le DJI Osmo Nano devrait proposer deux options de stockage interne — 64 Go ou 128 Go —, un slot microSD, un écran OLED tactile, et un châssis magnétique pour un montage facile.

Côté prix, elle serait proposée à 369 dollars (64 Go) et 399 dollars (128 Go), se plaçant pile face à la Insta360 Go 3S.

Une fuite vidéo sur YouTube en renfort

Comme si cela ne suffisait pas, une YouTube Short a aussi été publiée trop tôt par un créateur, montrant l’appareil avant l’heure. Là encore, la vidéo a été retirée, mais elle laisse penser que DJI préparait un lancement immédiat.

Selon Jasper Ellens, il est possible que l’annonce officielle ait été prévue pour aujourd’hui même, l’influenceur ayant simplement brisé l’embargo par erreur.

DJI vs Insta360 : une bataille de mini-caméras

Avec ce format ultra-compact, DJI cherche clairement à s’attaquer à Insta360 Go, alors que son concurrent vient de lancer la Insta360 Go Ultra, légèrement plus grand que les modèles précédents. Le timing de DJI pourrait donc être stratégique pour capter l’attention des amateurs d’action cams minimalistes.

Vu la répétition des fuites (DJI lui-même + un créateur YouTube), tout laisse penser que l’annonce officielle de l’Osmo Nano est imminente — peut-être même dans les prochaines heures.