Accueil » DJI confirme le lancement du Mic Mini 2S cet été avec des fonctionnalités professionnelles

DJI confirme le lancement du Mic Mini 2S cet été avec des fonctionnalités professionnelles

DJI confirme le lancement du Mic Mini 2S cet été avec des fonctionnalités professionnelles

DJI affine sa gamme audio avec le Mic Mini 2, un micro sans fil compact qui mise davantage sur le confort d’usage que sur la rupture technique. Mais la vraie surprise se cache dans la suite : un Mic Mini 2S est déjà annoncé pour cet été, avec des fonctions héritées du Mic 3.

Mic Mini 2 : Une évolution mesurée pour les créateurs mobiles

Avec le Mic Mini 2, DJI ne cherche pas à bouleverser son approche. La marque consolide plutôt une formule déjà claire : proposer un micro sans fil léger, simple à utiliser et pensé pour les créateurs qui filment au smartphone, à la caméra compacte ou avec les produits Osmo.

Cette nouvelle génération ajoute des façades magnétiques colorées, trois profils de voix — Regular, Rich et Bright — ainsi qu’une réduction de bruit à deux niveaux. L’autonomie annoncée atteint jusqu’à 11,5 heures par transmetteur et 10,5 heures pour le récepteur, avec une portée pouvant aller jusqu’à 400 mètres, selon DJI.

Le Mic Mini 2S, la vraie annonce cachée

Le détail le plus intéressant concerne pourtant un produit qui n’est pas encore disponible. DJI confirme qu’un Mic Mini 2S arrivera cet été, avec deux fonctions nettement plus avancées : l’enregistrement interne directement sur chaque transmetteur et la prise en charge d’une configuration 4TX + 1RX, soit quatre micros reliés à un seul récepteur.

L’enregistrement interne change beaucoup de choses sur le terrain. Il agit comme une sécurité lorsque la caméra, le smartphone ou la liaison sans fil rencontre un problème.

Pour les interviews, les tournages rapides ou les contenus solo, c’est le genre de fonction que l’on ne remarque pas sur une fiche technique, mais qui peut sauver une prise.

Une gamme qui se structure face aux créateurs exigeants

La stratégie de DJI devient plus lisible. Le Mic Mini 2 occupe l’entrée de gamme compacte, accessible et légère. Le Mic 3 reste la proposition plus complète, avec des fonctions avancées pour les créateurs plus exigeants. Entre les deux, le futur Mic Mini 2S pourrait devenir le point d’équilibre : plus flexible que le Mini 2, mais moins imposant qu’un système audio professionnel.

C’est précisément là que DJI peut frapper fort. Les créateurs ne cherchent plus seulement un son correct ; ils veulent un dispositif fiable, discret et capable de suivre des formats plus complexes, de l’interview à plusieurs voix au vlog scénarisé.

Si le prix reste bien positionné, le Mic Mini 2S pourrait devenir l’un des micros sans fil les plus pertinents de la gamme.