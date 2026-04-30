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Samsung bat tous ses records en 2026 grâce à l’explosion de l’IA

Samsung bat tous ses records en 2026 grâce à l’explosion de l’IA

Samsung vient de signer un début d’année 2026 spectaculaire. Avec 57,2 trillions de wons de profit au premier trimestre, le groupe sud-coréen enregistre une croissance de 750 % sur un an — et dépasse déjà ses gains cumulés de toute l’année 2025.

Une performance historique portée par les semi-conducteurs

Le groupe Samsung n’a jamais été aussi dépendant… et performant. Sa division Device Solutions (DS), qui regroupe les activités mémoire et semi-conducteurs, a généré à elle seule 53,7 trillions de wons de profit opérationnel sur le trimestre.

C’est plus de 90 % des bénéfices totaux du groupe.

Cette explosion est directement liée à la demande mondiale pour les puces de mémoire, en particulier les HBM (High Bandwidth Memory) utilisées dans les infrastructures d’intelligence artificielle.

L’effet Nvidia et la ruée vers l’IA

Derrière cette croissance, un acteur clé : Nvidia. Le leader des GPU pour l’IA tire l’ensemble de la chaîne de valeur, créant une demande massive pour les composants de mémoire avancés. Résultat, les stocks sont sous tension, les prix augmentent et les fournisseurs comme Samsung voient leurs marges exploser.

Samsung a même pris une longueur d’avance en lançant la production de HBM4, devançant son rival direct SK hynix.

Une croissance impressionnante… mais déséquilibrée

Si la division semi-conducteurs brille, tout n’est pas aussi rose ailleurs. La branche mobile (MX), responsable des smartphones Galaxy, subit une pression sur ses marges. Pourquoi ? Parce que Samsung doit lui-même payer plus cher… ses propres composants de mémoire, dans un marché tendu.

C’est un paradoxe intéressant : Samsung gagne énormément grâce à l’IA, mais certaines de ses divisions en subissent les effets indirects.

La performance boursière suit. L’action Samsung a progressé d’environ 90 % depuis le début de l’année, portant sa valorisation à plus de 1 000 milliards de dollars.

Mais, le groupe reste derrière les mastodontes américains comme : Apple et Alphabet. Le leadership mondial dans la tech reste donc encore très concentré… même si Samsung revient clairement dans la course.

L’IA redessine la hiérarchie industrielle

Ce trimestre record en dit long sur l’évolution du marché. Pendant des années, les smartphones étaient le moteur principal de l’industrie. Aujourd’hui, ce sont les data centers et l’IA qui dictent la cadence.

Samsung ne vend plus seulement des téléphones. Il alimente l’infrastructure invisible qui fait tourner l’intelligence artificielle mondiale.

Et dans cette nouvelle économie, les fabricants de composants deviennent les véritables piliers.