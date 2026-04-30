Netflix accélère sa mutation mobile. Avec « Netflix Clips », la plateforme introduit un flux vidéo vertical inspiré des réseaux sociaux, pensé pour transformer la découverte de contenus en expérience instantanée et addictive.

Netflix Clips : Un Netflix version « scroll » pour capter l’attention

Avec cette nouvelle fonctionnalité, Netflix propose un flux de courtes vidéos verticales, issues de ses séries, films et stand-up. L’idée est simple : remplacer la recherche longue et parfois frustrante par une découverte rapide, visuelle et personnalisée.

Chaque clip agit comme une bande-annonce ultra-courte, avec un accès direct au contenu complet.

Netflix n’arrive pas en terrain inconnu. Depuis plusieurs années, la plateforme expérimente avec des formats courts comme « Fast Laughs ». Mais avec Netflix Clips, la stratégie devient plus claire : intégrer les codes de TikTok sans devenir un réseau social.

La nuance est importante. Là où TikTok crée du contenu, Netflix le recycle intelligemment pour améliorer la découverte.

Le mobile devient le champ de bataille principal

Ce mouvement s’inscrit dans une tendance plus large. Le visionnage mobile évolue : sessions plus courtes, consommation fragmentée et recherche de gratification immédiate. Les clips permettent à Netflix de rester présent dans ces moments « interstitiels » : transports, pauses, micro-temps libres.

Netflix n’est pas seul. D’autres plateformes, comme Peacock ou Tubi explorent aussi les formats verticaux. Parallèlement, le phénomène des microdramas — séries courtes conçues pour smartphone — gagne du terrain, notamment après son succès en Asie.

Même des plateformes professionnelles comme LinkedIn adoptent désormais ce format. Le message est clair : le vertical n’est plus une tendance, c’est un standard.

Netflix ne veut pas devenir TikTok

Elizabeth Stone, CTO de Netflix, a été explicite : la plateforme ne cherche pas à copier TikTok, mais à créer une expérience adaptée à son ADN. Autrement dit, pas de scroll infini purement social, pas de contenu généré par les utilisateurs, mais une sélection éditorialisée et personnalisée.

Avec Netflix Clips, la plateforme ne change pas son modèle. Il change son interface d’entrée. Avant vous cherchiez un content, maintenant le contenu vient à vous. Une transformation subtile… mais stratégique.

Si le test est concluant, le streaming pourrait entrer dans une nouvelle ère : moins de navigation, plus de découverte instantanée.