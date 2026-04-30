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Insta360 Luna Ultra : design modulaire, 8K et capteur 1 pouce en fuite

Insta360 Luna Ultra : design modulaire, 8K et capteur 1 pouce en fuite

Insta360 s’apprête à entrer dans une nouvelle phase de son développement. Avec la future série Luna, co-développée avec Leica, la marque viserait clairement le marché premium des caméras compactes stabilisées, dominé jusqu’ici par DJI.

Insta360 Luna Ultra : Un design modulaire inédit pour plus de liberté

Le design de la Insta360 Luna Ultra pourrait être son principal argument. Selon les fuites, l’appareil adopte une structure « twisted modular », avec une tête stabilisée détachable ou orientable.

Concrètement, la caméra offre la possibilité de changer l’angle de capture plus librement, un usage hybride entre caméra fixe et gimbal portable et une approche plus flexible que les designs monoblocs traditionnels.

Un écran OLED de 2 pouces orientable viendrait compléter l’ensemble, avec une luminosité proche des 1 000 nits, pensée pour le vlogging et les prises en extérieur.

Capteur 1 pouce, 8K et colorimétrie avancée

Sur le plan technique, Insta360 viserait clairement le haut du panier :

capteur 1 pouce

ouverture f/1.8

enregistrement jusqu’en 8K (à confirmer au lancement)

10-bit iLog pour l’étalonnage

environ 14 stops de dynamique

Des caractéristiques qui rapprochent la Luna Ultra de caméras semi-professionnelles, tout en restant dans un format compact.

Deux modèles pour deux usages

La gamme devrait se diviser en deux :

Luna Pro : version simple avec objectif unique

Luna Ultra : version avancée avec double module (grand-angle + téléobjectif)

Cette dernière pourrait proposer un zoom optique 3x et un zoom sans perte jusqu’à 6x. Une approche rare sur ce type de caméra, qui pourrait séduire les créateurs de contenu cherchant plus de polyvalence sans changer d’équipement.

Insta360 attaque frontalement DJI

Avec cette série, Insta360 ne cache plus ses ambitions : concurrencer directement la gamme Pocket de DJI. Le timing joue en sa faveur. Alors que DJI attend encore certaines validations pour son futur Pocket 4, Insta360 pourrait profiter d’une fenêtre de lancement dès mai 2026.

La Luna Ultra semble incarner une évolution claire avec davantage de modularité, une meilleure qualité d’image et davantage de contrôle créatif. Moins gadget qu’une caméra 360, plus ambitieuse qu’une simple caméra vlog, elle pourrait redéfinir ce segment hybride entre smartphone et caméra dédiée.

Si Insta360 réussit son pari, la Luna Ultra pourrait bien devenir l’un des outils incontournables des créateurs en 2026.