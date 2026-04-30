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Google TV intègre Gemini : images, vidéos et Google Photos sur votre télé

Google TV intègre Gemini : images, vidéos et Google Photos sur votre télé

Google redéfinit le rôle du téléviseur. Avec l’arrivée de nouvelles fonctions Gemini sur Google TV, l’écran du salon ne se contente plus de diffuser : il crée, transforme et explore vos contenus en temps réel.

Une télé qui génère images et vidéos à la voix

Au cœur de cette mise à jour, on retrouve l’intégration de Google Gemini directement dans l’interface. Depuis un nouvel onglet dédié, les utilisateurs peuvent accéder à des outils créatifs :

Nano Banana pour générer des images à partir d’une commande vocale

Veo pour créer ou animer des vidéos

Des outils pour transformer ou retrouver des photos

Il suffit de décrire une idée à voix haute — « habille mon père avec un costume ridicule » — pour voir l’image se transformer instantanément sur grand écran. Une expérience qui rapproche la télévision des usages créatifs déjà présents sur smartphone ou PC.

Google Photos devient une galerie vivante

L’intégration de Google Photos est probablement la fonctionnalité la plus concrète au quotidien. Grâce à Gemini, il devient possible de rechercher un moment précis — un anniversaire, un voyage — et d’afficher instantanément les images correspondantes.

Une fois sélectionnées, ces photos peuvent être :

Transformées avec Photo Remix (styles artistiques)

Intégrées dans des diaporamas dynamiques avec animations

Utilisées comme économiseur d’écran interactif

La télévision devient ainsi un espace de mémoire partagé, bien au-delà du simple cadre numérique.

YouTube Shorts arrive… dans le salon

Google pousse aussi une logique plus sociale et addictive avec l’arrivée d’une section « Des vidéos Shorts pour vous », alimentée notamment par YouTube Shorts. C’est un changement culturel : le scroll vertical quitte le smartphone pour s’installer sur l’écran du salon. Une manière de prolonger les usages mobiles dans un contexte collectif.

Derrière ces nouveautés, la stratégie de Google est limpide. Le téléviseur devient un outil de création, un hub de souvenirs personnels et une plateforme de découverte algorithmique.

Ce repositionnement s’inscrit dans une dynamique plus large : intégrer Gemini partout, de l’Android aux navigateurs, en passant désormais par le salon.

Une disponibilité encore limitée dans Google TV

Toutes ces fonctionnalités ne sont pas immédiatement universelles. Les outils les plus avancés (Nano Banana, Veo) arrivent d’abord sur certains téléviseurs TCL compatibles aux États-Unis. Les diaporamas dynamiques, eux, seront déployés plus largement.

Un déploiement progressif, classique chez Google, mais frustrant pour les utilisateurs hors de cet écosystème initial.

Pendant des années, la télévision a été un écran passif. Avec Gemini, Google tente de la transformer en surface interactive, créative et contextuelle. La vraie question n’est plus « que regarder ? », mais « que faire avec son écran ? ».