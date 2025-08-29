Accueil » DJI Osmo Nano : une nouvelle caméra d’action modulaire attendue pour le 10 septembre

DJI, déjà leader sur le marché des drones et des caméras portatives, s’apprête à enrichir sa gamme Osmo avec un nouveau modèle compact : la Osmo Nano.

C’est en tout cas ce que révèlent des documents marketing fuités par Hasper Ellens du site DroneXL, qui décrivent une caméra pensée pour succéder à la DJI Action 2 lancée en 2021.

Et à en juger par les premières informations disponibles, la Osmo Nano pourrait bien séduire les créateurs en quête de flexibilité, de compacité… et de modularité.

DJI Osmo Nano : Design magnétique et écran OLED intégré

La Osmo Nano adopte un design modulaire en deux parties, dans la lignée de la DJI Action 2. La caméra principale vient se fixer magnétiquement sur un module détachable, qui intègre un écran OLED HD tactile permettant le contrôle et le retour vidéo en direct.

Ce module secondaire sert également de batterie externe : il peut recharger la caméra à 80 % en seulement 20 minutes, tout en offrant un port pour carte SD destiné à étendre le stockage.

DJI proposera deux versions de stockage interne : 64 Go ou 128 Go, de quoi capturer des heures de contenu même sans carte externe.

Montage magnétique flexible et accessoires variés

La vraie innovation de la Osmo Nano réside dans sa connexion magnétique omnidirectionnelle, capable de s’attacher aussi bien à l’avant qu’à l’arrière, avec une polarité réversible. Ce système permet de changer d’orientation en un geste, selon que l’on filme en selfie, en vue à la première personne, ou en groupe.

DJI mise aussi sur un écosystème d’accessoires astucieux pour séduire les vloggers et sportifs :

Un clip magnétique pour casquette

Un harnais pectoral

Une dragonne magnétique à glisser sous les vêtements

Un bandeau frontal pour les vidéos immersives

Et un adaptateur pliable à fixation rapide, compatible avec les accessoires de la série Action

Prix et date de sortie

Côté tarif, la Osmo Nano devrait démarrer à 369 € pour le modèle 64 Go et 399 € pour la version 128 Go. Des prix compétitifs qui la positionnent face aux modèles d’entrée de gamme de GoPro.

Selon les fuites, le lancement officiel est prévu pour le 10 septembre 2025, juste avant la période cruciale de l’automne et les fêtes de fin d’année.

Un retour gagnant pour DJI dans l’univers des caméras compactes ?

Avec ce nouveau modèle, DJI semble vouloir combiner performance, simplicité d’usage et innovation matérielle dans un format ultra-portable. Si les promesses sont tenues, la Osmo Nano pourrait devenir une référence pour les vloggers, aventuriers et créateurs de contenu à la recherche d’une alternative polyvalente à GoPro, sans compromis sur la qualité.

Reste à voir si DJI saura convaincre au moment du lancement, mais une chose est sûre : la bataille des caméras d’action s’annonce plus intense que jamais.