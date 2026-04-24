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DJI Mic Mini 2S : un micro sans fil plus avancé avec 4 émetteurs et enregistrement interne ?

DJI Mic Mini 2S : un micro sans fil plus avancé avec 4 émetteurs et enregistrement interne ?

Le Mic Mini 2 a capté l’essentiel de l’attention, mais ce n’est peut-être pas le produit le plus intéressant de la séquence audio de DJI. En arrière-plan, la marque a laissé entrevoir un Mic Mini 2S qui semble viser un autre public : moins celui du créateur solo occasionnel, davantage celui qui a besoin d’un système plus robuste, plus flexible et plus rassurant sur le terrain.

DJI Mic Mini 2S : Un teaser discret, mais un positionnement déjà lisible

À ce stade, DJI n’a pas publié de fiche technique complète ni officialisé de date de lancement mondiale pour le Mic Mini 2S. Ce que l’on sait vient surtout de fuites et de premiers relais spécialisés, au moment où le Mic Mini 2, lui, a déjà commencé à apparaître sur des sites régionaux de DJI avec ses caractéristiques détaillées.

C’est précisément ce contraste qui rend le Mic Mini 2S intéressant. Le Mic Mini 2 reste clairement pensé comme un produit d’entrée accessible, avec une logique simple : micro léger, fonctions utiles, prix agressif. Le Mic Mini 2S, lui, semble prendre une autre direction, plus proche d’un outil de tournage compact que d’un simple accessoire pour vlog mobile.

Le vrai changement : jusqu’à quatre émetteurs sur un seul récepteur

La nouveauté la plus importante évoquée par les fuites concerne la configuration radio. Le Mic Mini 2S utiliserait un système à quatre émetteurs pour un récepteur, ce qui permettrait de gérer jusqu’à quatre sources micro avec un seul module de réception.

Sur le papier, c’est un changement beaucoup plus stratégique qu’il n’y paraît. Un système de ce type répond immédiatement à des usages que le Mic Mini classique couvre moins bien : table ronde, interview à plusieurs, captation de groupe, tournage léger avec plusieurs intervenants.

DJI ne chercherait donc pas à remplacer le Mini 2, mais à ouvrir sa gamme vers un niveau d’usage plus avancé, sans forcément basculer vers les solutions plus lourdes de la famille Mic.

L’enregistrement interne, le détail qui change tout quand un tournage déraille

L’autre élément clé concerne l’enregistrement interne sur chaque émetteur. Selon les premières informations, chaque micro du Mic Mini 2S pourrait enregistrer localement sur son propre stockage embarqué.

Pour un créateur occasionnel, cela peut sembler secondaire. Pour quelqu’un qui tourne dans un environnement réel, c’est presque une assurance. Une interférence, une coupure radio, une perte de portée ou un incident de réception suffisent à ruiner une prise. Avec une sauvegarde locale, le risque devient bien plus acceptable. DJI connaît déjà très bien cet argument : le DJI Mic 2 met précisément en avant l’enregistrement interne en 32-bit float comme l’un de ses marqueurs « pro ».

Autrement dit, le Mic Mini 2S semble vouloir reprendre une partie de la logique de sécurité du Mic 2, mais dans un format plus compact et probablement plus accessible.

Un produit au-dessus du Mini 2, pas un simple dérivé

Le prix attendu renforce cette lecture. Les premiers rapports évoquent un tarif au-dessus de 1 000 yuans (125 euros), soit nettement plus haut que le Mic Mini 2, dont les bundles commencent beaucoup plus bas en Chine selon les pages produit et les fuites récentes.

Cela suggère un positionnement clair : le Mic Mini 2S ne serait pas un Mini 2 avec une couleur différente ou un pack enrichi, mais une déclinaison supérieure pensée pour ceux qui ont des besoins audio plus complexes. Il viendrait combler un espace très logique entre le système mini ultra-abordable et les solutions plus avancées de la gamme DJI Mic.

Une stratégie audio de plus en plus structurée chez DJI

Ce qui se dessine derrière ce teaser est plus intéressant encore que le produit lui-même. DJI semble affiner son portefeuille audio par niveaux d’usage : d’un côté, des micros très accessibles pour le créateur mobile ; de l’autre, des systèmes plus sécurisés et plus souples pour les tournages à plusieurs voix ou les captations moins prévisibles.

Dans un marché où l’image reste souvent prioritaire, le son est encore le point faible de beaucoup de productions légères. En préparant un Mic Mini 2S plus « fiable » que simplement « mignon et compact », DJI montre qu’il ne veut plus seulement démocratiser l’audio sans fil. La marque veut aussi le rendre crédible sur des usages semi-pro.