Final Cut Camera 2.0 : Apple transforme l’iPhone 17 en outil de cinéma pro

Avec la sortie de l’iPhone 17 et les grands frères iPhone 17 Pro et 17 Pro Max, Apple lance Final Cut Camera 2.0, une mise à jour majeure qui apporte des fonctions inédites comme l’enregistrement en ProRes RAW, la synchronisation genlock et des contrôles avancés pour la caméra frontale Center Stage.

Final Cut Camera 2.0: Des outils vidéo professionnels directement sur iPhone

Final Cut Camera est l’application d’Apple qui transforme l’iPhone en caméra de tournage, avec des réglages précis (balance des blancs, mise au point manuelle, ISO, etc.).

La version 2.0 va plus loin avec :

ProRes RAW (iPhone 17 Pro/Pro Max).

Genlock pour synchroniser plusieurs caméras.

Contrôles manuels avancés pour la caméra frontale.

Enregistrement open gate utilisant tout le capteur pour un champ de vision plus large et des recadrages sans perte de qualité.

ProRes RAW débarque sur iPhone

Les iPhone 17 Pro et Pro Max deviennent les premiers smartphones capables d’enregistrer en ProRes RAW. Avantages : capturer les données brutes du capteur, ajuster l’exposition, la balance des blancs et les couleurs en post-production, avec des fichiers plus légers grâce au Media Engine des puces Apple Silicon.

Prochainement, Final Cut Pro 11.2 (Mac) et Final Cut Pro 2.3 (iPad) permettront d’éditer ces vidéos en ajustant directement l’exposition, la température de couleur, la teinte et le dématriçage.

Genlock pour le multi-caméra

Final Cut Camera 2.0 introduit aussi le genlock, une technologie utilisée en cinéma et télévision pour synchroniser plusieurs caméras via un signal de référence partagé. Cela garantit des résultats frame-accurate, essentiels pour les tournages multicam.

Un API genlock est également disponible pour les développeurs tiers. Blackmagic Design est déjà partenaire avec son nouveau Camera ProDock.

La caméra frontale Center Stage évolue

Avec l’iPhone 17, l’iPhone Air et les modèles Pro, Apple a introduit un capteur carré de 18 mégapixels sur la caméra frontale.

Plus grande surface de capture.

Selfies en portrait et paysage sans rotation.

Recadrage dynamique grâce à Center Stage.

Final Cut Camera 2.0 tire parti de ce nouveau capteur pour offrir des réglages vidéo avancés même en caméra frontale.

Autres nouveautés pour les pros :

Apple Log 2 pour un rendu plus cinématographique (en ProRes ou HEVC).

Timecode avancé (Time of Day, Record Run ou timecode externe).

Téléobjectif 200 mm : enregistrement ProRes jusqu’à 4K60 fps sur iPhone 17 Pro.

Disponibilité

Final Cut Camera 2.0 sortira gratuitement sur l’App Store d’ici la fin du mois. Elle sera compatible avec les iPhone XS et ultérieur sous iOS 18.6. Il convient de noter que les ProRes RAW & genlock sont réservés aux iPhone 17 Pro/Pro Max sous iOS 26.