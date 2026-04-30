Snap ouvre une nouvelle étape dans la publicité mobile : celle où l’annonce ne se contente plus d’être vue, mais répond, conseille et accompagne l’utilisateur jusqu’à l’action.

Avec AI Sponsored Snaps, les marques entrent directement dans l’onglet Chat de Snapchat sous forme d’agents IA conversationnels.

Des pubs qui parlent comme des assistants

Le principe est simple : un AI Sponsored Snap apparaît dans la messagerie de Snapchat. L’utilisateur l’ouvre, pose ses questions, explore un service et peut être guidé vers une installation d’app, une inscription ou un achat, sans quitter la conversation.

Pour cette phase alpha, Snap s’associe à Experian. Son agent IA répond à des questions autour du score de crédit, des prêts, des cartes bancaires ou des habitudes de dépense, dans une interface clairement brandée. Snap présente ce format comme une extension naturelle de Chat, un espace où plus de 950 milliards de messages ont été envoyés au premier trimestre 2026.

La messagerie devient un nouveau rayon de vente dans Snapchat

Ajit Mohan, Chief Business Officer de Snap, résume l’ambition : la conversation devient “l’espace le plus précieux de la publicité”. Derrière la formule, le virage est net. La publicité n’est plus seulement un message ciblé ; elle devient un échange guidé, capable de lever les doutes, personnaliser une recommandation et rapprocher l’utilisateur d’une décision.

C’est précisément ce qui rend le format puissant — et sensible. Les chatbots ont déjà absorbé une partie du service client. Avec AI Sponsored Snaps, ils se rapprochent désormais du rôle commercial : expliquer, rassurer, comparer, orienter.

Une opportunité pour Snap, une alerte pour les métiers de vente

Pour Snap, l’intérêt est évident. L’entreprise cherche depuis plusieurs années à renforcer ses formats publicitaires orientés performance, notamment dans Chat, un espace historiquement plus intime et moins exploité par les marques.

Pour les utilisateurs, le gain peut être réel : des réponses rapides, plus contextuelles qu’une bannière classique, et une expérience fluide. Mais pour les équipes commerciales, le signal est moins confortable. Si l’IA peut tenir la première conversation, qualifier un besoin et pousser vers l’achat, une partie du travail de vente assistée devient automatisable.

Snapchat ne lance donc pas seulement un nouveau format publicitaire. Il teste une idée plus profonde : demain, la publicité pourrait ne plus interrompre la conversation. Elle pourrait devenir la conversation.