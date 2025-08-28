Accueil » DJI Mic 3 : un micro cravate compact mais ambitieux, pensé pour la mobilité et la production pro

Après avoir récemment investi des terrains inattendus avec des robots de nettoyage, DJI revient à ses premières amours avec un nouveau micro sans fil au format miniature : le DJI Mic 3. Derrière son design ultra-compact se cache une évolution majeure, taillée pour les créateurs nomades comme pour les studios exigeants.

Alors que la marque présentera officiellement ce nouveau modèle lors de l’IFA 2025 à Berlin, nous avons déjà un aperçu clair de ce que DJI veut proposer : un outil plus petit, plus intelligent, mais surtout plus flexible que jamais.

DJI Mic 3 : Une refonte totale, mais sans compromis

Visuellement, le Mic 3 se distingue immédiatement par sa compacité. Pesant à peine 16 grammes, il est deux fois plus léger que le DJI Mic 2, tout en conservant les fonctions avancées qui ont fait le succès de la gamme : enregistrement interne, écran tactile intégré, compatibilité multi-caméras, et surtout une qualité sonore 32-bit float qui ravira les monteurs audio.

Contrairement au Mic Mini, ultra-épuré mais limité, ce nouveau modèle permet toujours d’accéder à l’ensemble des réglages depuis le boîtier récepteur, y compris le niveau de batterie ou les options de réduction de bruit.

DJI semble avoir trouvé le juste équilibre entre ergonomie minimaliste et flexibilité professionnelle.

Contrôle adaptatif du son et réglages en temps réel

L’une des nouveautés phares du Mic 3 réside dans ses modes de gain adaptatif, conçus pour s’ajuster automatiquement à l’environnement sonore. En mode Automatique, le micro limite les pics de volume pour éviter les saturations. En mode Dynamique, il conserve un volume constant, idéal pour les tournages en intérieur ou les interviews calmes.

DJI introduit aussi trois profils de tonalité vocale — Régulier, Riche, et Lumineux — permettant d’optimiser la clarté selon la voix du sujet. C’est un ajout précieux pour les podcasteurs, les journalistes ou les vidéastes travaillant avec différents intervenants.

Autonomie solide, mémoire doublée, portée améliorée

Malgré son format réduit, le DJI Mic 3 impressionne sur le plan technique. Il propose :

10 heures d’autonomie côté micro, 8 heures côté récepteur

28 heures supplémentaires via l’étui de recharge

32 Go de stockage interne, soit quatre fois plus que le Mic 2

Sa portée atteint jusqu’à 400 mètres grâce à un système de transmission hybride entre les bandes 2,4 GHz et 5 GHz, avec une capacité de 4 émetteurs et 8 récepteurs simultanément — une vraie prouesse pour les tournages multicaméras.

Prix, disponibilité et compatibilité

Le DJI Mic 3 est d’ores et déjà disponible au prix de 199 euros. Un pack qui comprend deux émetteurs, un récepteur et un boîtier de recharge (durée de fonctionnement max. de 28 heures avec le boîtier), adapté pour deux utilisateurs ou plus est vendu 309 euros.

Le Mic 3 reste compatible avec les produits de l’écosystème DJI (Osmo, Action, Ronin, etc.), tout en s’adaptant aux appareils photo, smartphones ou enregistreurs tiers grâce à son système de couplage rapide.

Un lancement stratégique à l’IFA 2025

DJI dévoilera officiellement le Mic 3 lors de l’IFA de Berlin, début septembre. Ce choix n’est pas anodin : l’événement attire chaque année les professionnels de l’audiovisuel, de la tech et des médias. Le Mic 3 devrait donc bénéficier d’une forte visibilité dès ses premières heures.

Avec le DJI Mic 3, la marque ne cherche pas à réinventer la roue, mais à peaufiner un format déjà adopté par des milliers de créateurs. Plus léger, plus autonome, plus complet, il s’adresse à tous ceux qui veulent un micro de qualité professionnelle sans s’encombrer de matériel lourd ou compliqué à configurer.

C’est aussi un signal fort : à l’heure où les vidéos s’enregistrent partout, du smartphone à la caméra cinéma, DJI propose un outil transversal, fiable, et pensé pour durer.