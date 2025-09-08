DJI Mini 5 Pro : Fly More Combo, batteries et télécommandes fuitent avant le lancement

Le lancement du DJI Mini 5 Pro se rapproche à grands pas, avec une présentation attendue le 16 septembre. De nouvelles fuites partagées par Igor Bogdanov dévoilent les premiers visuels des packs Fly More Combo, confirmant l’offre que DJI prépare pour ses acheteurs.

Deux Fly More Combo au programme pour le Mini 5 Pro

Le premier bundle associera le Mini 5 Pro à la radiocommande RC-N3, le modèle classique sans écran intégré. La boîte inclura :

trois batteries intelligentes de 2 785 mAh offrant jusqu’à 36 minutes de vol chacune,

un protecteur de nacelle,

six jeux d’hélices de rechange,

un kit de filtres,

un chargeur,

une sacoche de transport et les câbles nécessaires.

Un second combo misera sur la radiocommande DJI RC2 avec écran intégré, mais reprendra le même contenu pour le reste.

DJI prévoirait également des versions « Plus » dans certains marchés, avec des batteries de 3 350 mAh capables d’atteindre environ 52 minutes d’autonomie. En contrepartie, le drone dépasserait alors la limite légale des 250 g, importante pour les pilotes loisirs.

Une montée en gamme technique

Selon les rumeurs, le Mini 5 Pro embarquera un capteur photo de 1 pouce ainsi qu’un système LiDAR, un bond en avant par rapport au Mini 4 Pro. De quoi séduire les amateurs de photo aérienne cherchant un format compact mais performant.

Avec ces Fly More Combo, DJI cible à la fois :