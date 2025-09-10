Accueil » HyperOS 3 arrive enfin à l’international avec la série Xiaomi 15T

HyperOS 3 arrive enfin à l’international avec la série Xiaomi 15T

Xiaomi vient de confirmer que la série Xiaomi 15T sera présentée le 24 septembre et qu’elle marquera aussi le lancement mondial de HyperOS 3, sa nouvelle surcouche maison basée sur Android 16.

Après un premier déploiement en Chine, HyperOS 3 débarque donc en version globale avec des promesses d’optimisation, de fluidité et de sécurité accrues.

HyperOS 3 : Des performances optimisées

Xiaomi a apporté de nombreux changements sous le capot :

10 % d’efficacité énergétique en plus

4 % de charge CPU en moins

21 % de vitesse supplémentaire lors du lancement des apps

10 % de consommation réduite pour la lecture vidéo

Les gamers ne sont pas oubliés avec un framerate amélioré de 15 % et une latence tactile réduite de 9 %. Plus de 100 animations système ont aussi été retravaillées pour une expérience plus fluide.

Une interface revue et modernisée

HyperOS 3 introduit de nouvelles icônes plus colorées et arrondies, un panneau de statut repensé, et des touches de design premium comme l’effet « liquid glass » dans la barre de recherche et les menus.

Grande nouveauté, la Xiaomi Super Island, inspirée de la Dynamic Island d’Apple, mais plus polyvalente :

Support jusqu’à 3 îlots simultanés

Multitâche en fenêtre flottante

Glisser-déposer de contenus directement depuis l’Island

La personnalisation de l’écran de verrouillage s’enrichit aussi avec des fonds d’écran dynamiques générés par IA, plusieurs styles d’horloge et polices et une interface centralisée pour éditer l’écran de verrouillage.

Nouvelles apps et fonctions

Galerie : albums auto-triés, reconnaissance faciale des animaux, organisation plus intelligente.

Fond d’écran dynamiques : générés par IA, pour un rendu unique et personnalisé.

Sécurité : authentification à deux facteurs, meilleur contrôle des permissions, localisation possible même si le smartphone est éteint.

Un écosystème plus ouvert

Fait surprenant : HyperOS 3 facilite même l’interopérabilité avec macOS. Les utilisateurs Apple pourront lancer jusqu’à 3 apps Android sur leur Mac, déverrouiller leur Xiaomi via Touch ID et synchroniser fichiers et notifications.

Le Xiaomi 15T et 15T Pro seront les premiers smartphones livrés directement avec HyperOS 3. Les autres modèles récents (Xiaomi 14T, Xiaomi 15…) devraient rapidement bénéficier d’un programme bêta mondial, sur inscription.