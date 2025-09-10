Accueil » iPhone 17 Pro : Apple introduit le refroidissement par chambre à vapeur pour booster le gaming

Depuis plusieurs années, les joueurs réclamaient une meilleure gestion thermique sur iPhone. Avec l’arrivée des iPhone 17 Pro et 17 Pro Max, Apple introduit pour la première fois un système de refroidissement par chambre à vapeur, une technologie déjà répandue sur les smartphones Android haut de gamme et les modèles gaming.

Objectif : offrir des performances soutenues plus longtemps, aussi bien en jeu qu’en enregistrement vidéo.

Qu’est-ce que la chambre à vapeur ?

La chambre à vapeur est un système de dissipation thermique utilisant de l’eau déionisée qui s’évapore et se condense à l’intérieur d’un circuit fermé. Ce processus permet de répartir la chaleur de façon plus homogène et d’éviter qu’elle ne reste concentrée autour du CPU et du GPU.

Jusqu’ici, les iPhone utilisaient seulement des feuilles de graphite, moins efficaces pour les usages intensifs.

Des performances 40 % plus stables

Selon Apple, l’association du nouveau système de refroidissement et du châssis unibody en aluminium permet d’obtenir une performance soutenue améliorée de 40 %. Concrètement, cela signifie :

Moins de surchauffe lors de longues sessions de jeu.

Fréquences d’images plus stables dans les titres exigeants comme Resident Evil, Assassin’s Creed ou Genshin Impact.

Une expérience plus fluide et moins de sensation de chauffe désagréable dans la main.

Un atout aussi pour la vidéo

Le refroidissement par chambre à vapeur ne profite pas qu’aux gamers. Les créateurs de contenu vidéo vont également en bénéficier.

En effet, filmer en ProRes RAW, une nouveauté de l’iPhone 17 Pro, sollicite énormément le processeur et génère de la chaleur. Avec ce système, les utilisateurs devraient pouvoir enregistrer plus longtemps sans que l’iPhone ne réduise ses performances ou n’épuise sa batterie trop rapidement.

Une avancée stratégique pour Apple

En intégrant ce système thermique, Apple aligne enfin ses iPhone 17 Pro avec les standards du marché Android. Couplé à la puce A19 Pro et aux optimisations logicielles d’iOS 26, ce choix pourrait faire des iPhone 17 Pro les meilleurs smartphones gaming jamais conçus par Apple.