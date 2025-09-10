OnePlus 15 et Ace 6 : vers un écran 165 Hz pour dépasser l’iPhone 17

Alors que Apple vient tout juste d’introduire un écran 120 Hz ProMotion sur son iPhone 17 de base, OnePlus veut déjà pousser plus loin. Li Jie Louis, président de OnePlus, a confirmé sur Weibo que la marque se prépare à franchir une nouvelle étape avec une technologie d’affichage inédite, destinée à offrir une fluidité jamais vue.

Selon Li Jie Louis, les écrans à haut taux de rafraîchissement (90 Hz, 120 Hz) ont déjà transformé notre usage quotidien des smartphones. Mais, la prochaine évolution serait celle de l’ultra-haute fréquence, avec des écrans capables de dépasser largement le 120 Hz actuel.

L’objectif : améliorer encore la fluidité des animations et surtout proposer une expérience de jeu ultra-réactive, avec un temps de réponse réduit et une latence quasi inexistante.

OnePlus 15 et Ace 6 en octobre

Les premiers modèles à inaugurer cette avancée seraient le OnePlus 15 et le OnePlus Ace 6, attendus dès octobre en Chine. D’après les rumeurs :

Écran 1,5K avec prise en charge d’un rafraîchissement jusqu’à 165 Hz.

Processeurs Snapdragon 8 Elite Gen 5 (OnePlus 15) et Snapdragon 8 Elite (Ace 6).

Un bond similaire à celui du OnePlus 7 Pro en 2019, qui avait été le premier à démocratiser les écrans 90 Hz, ouvrant la voie à toute l’industrie.

Cette technologie vise aussi le marché du gaming mobile, où la fréquence d’affichage et la stabilité des images jouent un rôle crucial. Avec un tel écran, OnePlus pourrait séduire les joueurs cherchant une alternative aux smartphones gaming de niche, tout en gardant un design grand public.

Un effet domino sur l’industrie ?

Le dirigeant de OnePlus estime que, comme par le passé, l’adoption de cette innovation pourrait influencer toute l’industrie. Après le OnePlus 7 Pro et son écran à 90 Hz, repris ensuite par Apple, Samsung et Xiaomi, le OnePlus 15 pourrait être le déclencheur d’une nouvelle vague d’adoption de l’ultra-haute fréquence.