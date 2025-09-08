Xiaomi 15T et Xiaomi 15T Pro : tout savoir avant leur lancement

Grâce à une fuite signée Roland Quandt (WinFuture), les Xiaomi 15T et 15T Pro n’ont presque plus de secrets. Conçus autour d’un design élégant, ils se distinguent par des choix techniques bien marqués entre le modèle standard et la version Pro.

Xiaomi 15T et 15T Pro : Un écran haut de gamme pour les deux modèles

Les deux smartphones s’articulent autour d’une dalle AMOLED de 6,83 pouces protégée par le nouveau Gorilla Glass 7i. La luminosité atteint un pic impressionnant de 3 200 nits, avec HDR10+, Dolby Vision et couverture complète DCI-P3. Le Xiaomi 15T Pro profite d’un rafraîchissement jusqu’à 144 Hz, tandis que le Xiaomi 15T standard se limite à 120 Hz.

Sous le capot, Xiaomi opte pour deux puces distinctes :

Dimensity 9400+ pour le Xiaomi 15T Pro.

Dimensity 8400 Ultra pour le Xiaomi 15T.

Les deux versions embarquent 12 Go de RAM et un stockage de 256 Go ou 512 Go.

Un vrai différenciateur côté photo

C’est sur la partie photo que le fossé se creuse :

Xiaomi 15T Pro : 50 mégapixels Light Fusion 900 (OIS) 50 mégapixels téléobjectif 5x (Samsung JN5) 12 mégapixels ultra grand-angle

Xiaomi 15T : 50 mégapixels Light Fusion 800 Téléobjectif 2x sans OIS 12 mégapixels ultra grand-angle



Les deux intègrent une caméra frontale ultra-large (120°) de 32 mégapixels et bénéficient du partenariat Leica pour le rendu et les réglages photo.

Batterie généreuse, mais vitesses de charge différentes

Chaque modèle embarque une batterie de 5 500 mAh. Le Xiaomi 15T Pro grimpe à une charge rapide de 90 W, tandis que le Xiaomi 15T se limite à 67 W. Aucun chargeur n’est inclus dans la boîte.

Côté design, le Xiaomi 15T adoptera un cadre en plastique pour un poids de 194 g, tandis que le 15T Pro se vantera d’un cadre métallique, pour un poids de 210 g. Les deux bénéficient d’une certification IP68 et du support eSIM.

Prix et disponibilité

Le Xiaomi 15T devrait arriver sur le marché pour un prix avoisinant les 649 €, et 799 € pour le Xiaomi 15T Pro.

Avec son trio photo Leica et sa puissance Dimensity 9400+, le 15T Pro s’impose comme le vrai flagship du duo. Le 15T, plus abordable, reste séduisant grâce à son grand écran lumineux et sa grosse batterie, mais se contente d’un équipement photo plus limité.