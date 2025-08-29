Accueil » HyperOS 3 est officiel : Xiaomi lance une nouvelle interface dopée à l’IA et compatible Apple

HyperOS 3 est officiel : Xiaomi lance une nouvelle interface dopée à l’IA et compatible Apple

À l’occasion d’un événement tenu aujourd’hui en Chine, Xiaomi a dévoilé HyperOS 3, sa nouvelle mise à jour logicielle ambitieuse qui promet de rendre son écosystème encore plus intelligent, intégré et performant.

Sous le slogan « Everything goes smoothly », HyperOS 3 introduit de nombreuses améliorations système, des fonctions dopées à l’IA, et une compatibilité étendue avec les appareils Apple. Une annonce majeure qui positionne Xiaomi face aux géants du logiciel mobile.

HyperOS 3 : Des performances en nette hausse grâce à l’optimisation système

HyperOS 3 repose sur une technologie de planification dynamique (hot-swappable scheduling) et une gestion graphique entièrement réorganisée. Les gains annoncés sont significatifs :

Lancement des applications : +21 %

Lecture vidéo : +10 %

Taux de rafraîchissement en jeu : +15 %

Réduction de la latence tactile : −9 %

En parallèle, Xiaomi annonce avoir optimisé plus de 100 animations système, rendant l’interface plus fluide, plus réactive, et visuellement cohérente.

Une interface plus riche, plus personnalisable, plus vivante

HyperOS 3 introduit Xiaomi Super Island, une nouvelle interface dynamique inspirée de la Dynamic Island d’Apple. Elle sert de hub pour les notifications et activités en direct, et prend déjà en charge plus de 70 services intégrés.

Côté personnalisation, les nouveautés ne manquent pas :

Écran de verrouillage cinématographique : chaque activation génère une « scène » visuelle différente.

Fonds d’écran dynamiques générés par IA : vos photos deviennent des fonds stylisés.

Nouvelle interface unifiée pour modifier écran de verrouillage et fond d’écran.

Galerie photo intelligente : recherche par catégorie, albums animaliers créés automatiquement, tri par reconnaissance contextuelle.

Une interopérabilité étendue : même avec les appareils Apple

C’est sans doute l’une des annonces les plus inattendues : HyperOS 3 intègre désormais des fonctions de compatibilité avec les produits Apple, en plus d’améliorer l’interconnexion au sein de l’écosystème Xiaomi.

Sur iPhone, il devient possible de :

synchroniser les notifications,

répondre aux messages WeChat ou QQ depuis un autre appareil,

partager des fichiers, photos et vidéos,

activer un point d’accès ou partager sa localisation en un clic.

Sur Mac, on peut ouvrir jusqu’à trois fenêtres d’applications Xiaomi, et déverrouiller son smartphone Xiaomi via Touch ID ou Face ID.

Les iPad ne sont pas en reste, avec la possibilité de lancer des apps mobiles Xiaomi avec gestion multitâche native.

Une dose d’intelligence artificielle dans toutes les interactions

Avec Super XiaoAi, HyperOS 3 intègre un assistant plus intelligent et contextuel. Il est capable de comprendre ce qui est affiché à l’écran pour proposer des actions pertinentes, comme des recherches ou des traductions.

La fonction Screen Circle permet désormais de dessiner un cercle autour d’un contenu affiché à l’écran pour déclencher des actions instantanées : traduction, partage, recherche, etc. Une réponse directe à la fonction « Entourer pour chercher » lancée par Google.

D’ici la fin septembre, 80 applications seront compatibles avec ces fonctionnalités, avec plus de 1 000 fonctions IA prévues.

Sécurité renforcée : du chiffrement quantique au suivi hors-ligne

HyperOS 3 renforce la sécurité avec plusieurs couches de protection :

Chiffrement quantique des données,

Authentification multi-facteur pour les connexions inter-appareils,

Suivi de l’appareil même éteint, pratique en cas de vol ou de perte,

Calcul privé client-cloud pour protéger les données générées par l’IA.

Déploiement en trois phases (bêta Chine)

Le déploiement de HyperOS 3 en version bêta débutera le 29 août 2025, uniquement en Chine pour l’instant. Voici les phases annoncées :

Phase 1 (dès le 29 août)

Xiaomi 15 Ultra/15 Pro/15S Pro/15

Redmi K80 Pro/K80 Ultra

Xiaomi Pad 7S Pro 12.5 / Pad 7 Pro

Phase 2 (avant le 17 septembre)

Xiaomi MIX Flip 2/Redmi K80

Xiaomi Pad 7 Ultra/Pad 7/Redmi Pad

Xiaomi TV S Pro Mini LED (série 2025)

Phase 3 (avant le 30 septembre)

Xiaomi MIX Fold 4 / MIX Flip

Xiaomi 14 Ultra/14 Pro/14

Redmi K70 Pro / K70 Ultra / K70 / K70E

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

NB : Ces dates concernent le marché chinois uniquement. Aucune information n’a encore été donnée sur le déploiement global.