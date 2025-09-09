iPhone 17 Pro Max vs Galaxy S26 Ultra : grosse batterie ou finesse extrême ?

Le duel des prochains flagships haut de gamme se joue autant sur la puissance que sur… l’épaisseur. D’un côté, l’iPhone 17 Pro Max devrait embarquer une batterie plus grande que son prédécesseur, quitte à gagner quelques millimètres.

De l’autre, le Galaxy S26 Ultra miserait sur une silhouette affinée tout en conservant la même capacité que les générations précédentes.

iPhone 17 Pro Max : Apple mise sur une plus grosse batterie, quitte à épaissir

L’iPhone 16 Pro Max affichait une épaisseur de 8,3 mm pour une batterie de 4 685 mAh. Avec l’iPhone 17 Pro Max, Apple hausserait la barre à 4 823 mAh, voire 5 088 mAh sur la version eSIM. Conséquence directe : une épaisseur portée à 8,725 mm, soit un gabarit plus imposant que son rival coréen.

Un choix assumé, puisque les utilisateurs les plus exigeants privilégient souvent l’autonomie brute, même au détriment du design.

Galaxy S26 Ultra : Samsung préfère l’efficacité à la capacité brute

Le Galaxy S25 Ultra proposait déjà une batterie de 5 000 mAh dans un corps de 8,2 mm. Son successeur, le Galaxy S26 Ultra, descendrait à 7,9 mm d’épaisseur, mais garderait la même capacité de 5 000 mAh.

Certes, ce sera le 7ᵉ Ultra consécutif avec un accu de 5 000 mAh, ce qui risque de frustrer certains fans. Mais, Samsung compte sur des composants plus efficaces et un rechargement plus rapide pour maintenir, voire améliorer, l’endurance globale.

Deux philosophies opposées

D’un côté Apple axe son futur smartphone avec une autonomie renforcée, mais un appareil plus épais, compensé par un passage au châssis en aluminium (plus léger que le titane). De l’autre, Samsung mise sur la finesse et l’ergonomie, avec la promesse d’optimisations logicielles et matérielles pour prolonger l’autonomie malgré une capacité identique.

En résumé, Apple privilégie la puissance brute, tandis que Samsung mise sur l’efficacité et le confort en main.