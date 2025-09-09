Apple Watch Ultra 3 : tout ce qu’il faut savoir avant ce soir

Deux ans après la Apple Watch Ultra 2, Apple s’apprête à lancer la Apple Watch Ultra 3, et les rumeurs laissent entrevoir un concentré d’innovations.

Plus qu’une simple évolution, ce modèle viserait à redéfinir ce qu’on attend d’une montre connectée haut de gamme, avec des avancées en écran, performance, connectivité et santé.

Voici un tour d’horizon des nouveautés attendues pour cette Apple Watch Ultra 3.

Écran LTPO : plus grand, plus clair, plus économe

L’Apple Watch Ultra 3 devrait intégrer un écran LTPO avec des bordures encore plus fines. Cette technologie promet :

une visibilité optimale, que ce soit en plein soleil ou en faible luminosité ;

une meilleure efficacité énergétique, prolongeant l’autonomie.

Une évolution pensée pour les sportifs et aventuriers qui exigent une lisibilité sans faille, même dans les environnements les plus exigeants.

Puce S11 : un vrai saut de performance

Au cœur de la montre, Apple miserait sur une nouvelle génération de processeur S11. Les bénéfices attendus :

une fluidité accrue pour les applis et le multitâche ;

une consommation réduite, synonyme d’autonomie améliorée ;

la possible intégration d’un modem custom pour optimiser la connectivité.

De quoi rendre la Apple Watch Ultra 3 aussi réactive qu’endurance, même lors d’usages intensifs.

5G intégrée : la montre du futur

Grande première, l’Apple Watch Ultra 3 pourrait être compatible 5G. Une connectivité de nouvelle génération qui offrirait des transferts de données ultra-rapides et des appels plus fiables et de meilleure qualité. Un atout majeur pour les pros et explorateurs qui comptent sur leur montre dans tous les contextes, même loin du smartphone.

Apple renforcerait aussi la sécurité avec une fonctionnalité d’appels d’urgence par satellite. Idéale pour les randonneurs en zone isolée, et les voyageurs sans couverture réseau. Une véritable assurance-vie numérique pour ceux qui évoluent hors des sentiers battus.

Apple Watch Ultra 3: Santé, vers la mesure de la tension artérielle

Côté santé, la grande nouveauté attendue est un capteur de tension artérielle. Il pourrait servir à suivre les performances physiques en altitude ou en plongée, et donner une vision plus complète de son état de santé au quotidien. Un pas de plus vers une montre médicale et sportive à la fois, même si le suivi du glucose ne sera pas encore au programme.

Avec ces évolutions, la Apple Watch Ultra 3 apparaît comme la montre connectée la plus ambitieuse d’Apple. Entre écran perfectionné, processeur plus puissant, 5G, SOS satellite et santé enrichie, elle veut s’imposer comme un compagnon robuste, fiable et polyvalent — aussi utile sur un sommet de montagne que dans le quotidien d’un professionnel connecté.

Rendez-vous ce soir à 19 heures pour tout savoir sur le BlogNT, ou directement sur le site d’Apple !