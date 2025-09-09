iPhone 17 : specs au top mais couleurs trop fades ? Pourquoi Apple doit réinventer ses coloris

À quelques heures de la keynote « Awe Dropping » du 9 septembre, on connaît quasiment tout des iPhone 17 — sauf peut-être la surprise finale côté design. Et si les rumeurs s’accordent à dire que la nouvelle génération sera l’une des meilleures jamais sorties, une critique revient souvent : les coloris annoncés pour la série iPhone 17 manqueraient sérieusement de personnalité.

Des teintes trop sages pour l’iPhone 17 Air et les Pro

L’iPhone 17 Air, premier modèle inédit depuis 3 ans, aurait droit à un ton ivoire légèrement doré proche du Titane sable de l’iPhone 16 Pro, ainsi qu’à un bleu discret. Pas vraiment l’effet « waouh » attendu pour un produit censé marquer une rupture.

Du côté des iPhone 17 Pro et Pro Max, seule une finition orange semble sortir du lot selon les rumeurs. Mais là encore, il s’agirait plutôt d’un orange « brûlé » très sage, loin des dorés clinquants ou du violet profond de l’iPhone 14 Pro.

Un peu plus de fun pour l’iPhone 17 standard

Bonne nouvelle : l’iPhone 17 de base aurait droit à des déclinaisons bleu, violet et vert, en plus des traditionnels noir et blanc. Des teintes un peu plus vives, à mi-chemin entre les pastels de l’iPhone 15 et les couleurs flashy de l’iPhone 16. Ironiquement, le modèle le plus abordable pourrait donc s’avérer le plus expressif de la gamme.

Apple avait trouvé une parade élégante à ce manque de variété : le lancement, six mois après la sortie, d’une nouvelle couleur. L’iPhone 12 avait inauguré un violet audacieux, l’iPhone 13 a eu droit à un vert Alpine sur tous les modèles, et l’iPhone 14 s’est offert un jaune solaire. Mais l’iPhone 15 n’a connu aucun ajout en cours de route, et il semble que l’iPhone 16 suivra le même chemin.

Ce « refresh » coloré avait pourtant deux avantages : relancer l’intérêt médiatique, et séduire les utilisateurs déçus par les options initiales. Sa disparition laisse un vide que beaucoup aimeraient voir comblé avec l’iPhone 17.

Et pourquoi pas des couleurs vives sur les Pro ?

Jusqu’ici, Apple réserve les teintes les plus audacieuses à ses modèles standard. Pourtant, rien n’empêcherait d’imaginer un iPhone 17 Pro lilas ou un Pro Max vert doux, en complément des classiques noir et argent. Les power users aussi aiment se démarquer — et pas seulement par les performances de leur smartphone.

Les rumeurs laissent entrevoir des iPhone 17 très aboutis techniquement, mais visuellement trop sages. Apple a une carte à jouer en réintroduisant une couleur surprise en 2025, et pourquoi pas en l’étendant à toute la gamme. Car au-delà de la fiche technique, la couleur reste un puissant vecteur d’identité et d’expression personnelle.