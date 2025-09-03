Accueil » OnePlus 15 : fin du partenariat avec Hasselblad, place à un moteur photo maison

OnePlus 15 : fin du partenariat avec Hasselblad, place à un moteur photo maison

Le futur OnePlus 15, attendu début 2026, pourrait marquer un tournant majeur dans la stratégie photo de la marque. Après plusieurs années de collaboration avec Hasselblad, OnePlus envisagerait de s’affranchir de ce partenariat pour développer son propre moteur d’imagerie interne, selon un rapport de SmartPrix.

Depuis 2021, la collaboration avec Hasselblad avait permis à OnePlus de proposer une signature visuelle spécifique, notamment sur la gestion des couleurs et le traitement d’image.

Mais selon les dernières fuites, le OnePlus 15 pourrait inaugurer un tout nouveau moteur photo maison, inspiré de la démarche de Huawei avec XMAGE après la fin de son partenariat avec Leica.

Cette évolution permettrait à OnePlus de mieux contrôler l’orientation et l’évolution de sa photo mobile, offrir une expérience plus homogène en photographie et en vidéo, et se différencier face à Xiaomi, Oppo ou Vivo qui collaborent encore avec des marques d’optique.

Les autres caractéristiques attendues du OnePlus 15

Outre ce changement stratégique, le OnePlus 15 devrait proposer une fiche technique de très haut niveau :

Écran plat de 6,78 pouces avec une résolution 1,5K,

Technologie LIPO (Low Injection Pressure Overmolding) pour des bords ultrafins et une meilleure intégration de l’écran,

Snapdragon 8 Elite 2 (successeur du Snapdragon 8 Elite) pour des performances de pointe,

Batterie massive de 7 000 mAh,

Recharge filaire 100 W et sans fil 50 W, permettant une autonomie hors norme.

OnePlus prend son indépendance photographique

Si la rumeur se confirme, le OnePlus 15 sera le premier modèle à tourner la page Hasselblad. En misant sur une technologie d’imagerie maison, OnePlus espère rejoindre Huawei dans la course aux références de la photo mobile.

Avec un design borderless, une batterie colossale et un processeur de dernière génération, le OnePlus 15 pourrait bien devenir un sérieux concurrent face aux Samsung Galaxy S26 Ultra, iPhone 17 Pro Max et Xiaomi 16 Ultra.