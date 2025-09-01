OnePlus 15 : couleurs, stockage, batterie et fiche technique en fuite

Alors que OnePlus prépare activement le lancement de son prochain smartphone haut de gamme, les premières fuites concernant le OnePlus 15 commencent à se multiplier. Et elles laissent entrevoir un appareil ambitieux, à la fois en termes de design, de puissance et d’autonomie.

Parmi les informations les plus marquantes : l’apparition d’un nouveau coloris violet, d’une version en titane, et d’une batterie hors norme de 7000 mAh.

D’après le leaker réputé Digital Chat Station, le OnePlus 15 sera décliné en trois finitions : un noir mat très absorbant surnommé « Moon Rock Black », un violet inédit, et un modèle premium en titane brillant.

La marque semble vouloir mêler sobriété et audace, tout en conservant un châssis solide et un poids contenu d’environ 215 grammes — soit un gabarit similaire au OnePlus 13.

Jusqu’à 1 To de stockage pour les plus exigeants

En matière de configuration, le OnePlus 15 ne fera pas les choses à moitié. Il sera proposé en cinq versions : deux avec 12 Go de RAM (256 ou 512 Go de stockage), et trois variantes avec 16 Go de RAM (256 Go, 512 Go ou 1 To). Cette montée en gamme confirme l’orientation résolument premium de l’appareil, capable de rivaliser avec les plus gros flagships du marché.

Une autonomie record avec 7000 mAh

Sous le capot, OnePlus miserait sur une batterie de 7000 mAh, accompagnée d’une recharge filaire ultra-rapide à 100W. C’est une première pour la marque, et une réponse directe à la demande croissante des utilisateurs pour une autonomie prolongée, sans compromis sur les performances.

L’appareil devrait embarquer le processeur Snapdragon 8 Elite 2, couplé à un grand écran AMOLED de 6,78 pouces, avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz. Seule ombre au tableau : la résolution serait limitée à 1.5K, un choix sans doute dicté par des considérations d’économie d’énergie.

Un nouveau module photo carré de 50 mégapixels

À l’arrière, le OnePlus 15 abandonnerait le traditionnel module circulaire au profit d’un bloc carré. On y retrouverait trois capteurs de 50 mégapixels chacun : un capteur principal avec stabilisation optique (OIS), un ultra grand-angle, et un téléobjectif périscopique offrant un zoom optique 3x. Une configuration très haut de gamme, pensée pour la polyvalence et la qualité d’image.

Un lancement attendu pour la rentrée

Même si la date exacte n’a pas encore été confirmée, tout laisse penser que OnePlus dévoilera officiellement son OnePlus 15 à l’automne 2025. Avec ses performances de pointe, ses nouvelles finitions et son autonomie renforcée, le smartphone s’annonce comme un concurrent sérieux face aux prochains iPhone et Galaxy.

Entre ses 1 To de stockage, sa batterie géante et son design revisité, le OnePlus 15 coche toutes les cases d’un flagship de fin 2025. Reste à voir si la marque saura conserver des prix agressifs face à la concurrence. En attendant l’annonce officielle, ces fuites offrent un aperçu prometteur d’un smartphone très attendu.