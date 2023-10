Samsung présente le CPU Exynos 2400 avec le GPU Xclipse 940

Samsung a également présenté d’autres innovations, telles que le capteur d’image ISOCELL HP2 de 200 mégapixels, une solution avancée d’assistance au conducteur et de caméra de conduite autonome (ISOCELL Auto 1H1), un circuit intégré de pilotage d’écran OLED à points quantiques, des solutions de sécurité IoT et un circuit intégré de gestion de l’alimentation pour le chargement sans fil.

En outre, les rumeurs suggèrent que la puce sera compatible avec le stockage UFS 4.0 et la RAM LPDDR5X, avec une bande passante substantielle de 8,5 Gb/s. En outre, la puce sera équipée d’un ISP (Image Signal Processor) intégré, capable de gérer des capteurs de caméra avec des résolutions allant jusqu’à 320 mégapixels et de prendre en charge l’enregistrement vidéo à des résolutions allant jusqu’à 8K à 60 fps.

Dans son discours d’ouverture, Yong-In Park, président et responsable de l’activité System LSI chez Samsung Electronics, a présenté la vision de Samsung, qui consiste à prendre la tête des technologies hyper-intelligentes et hyper-connectées.

L’IA générative s’est rapidement imposée comme la tendance la plus importante de l’année, exigeant des technologies fondamentales plus puissantes pour traiter les données et donner vie à l’IA. Nous ouvrons la voie à une nouvelle ère d’IA proactive, en nous appuyant sur notre plateforme Samsung System LSI Humanoid, qui fait converger de manière transparente nos capacités sur un large éventail de semi-conducteurs logiques, allant de puissants IP de calcul à des solutions de connectivité en passant par des capteurs émulant les cinq principaux sens de l’être humain.

L’événement, qui s’est tenu au siège de Samsung Semiconductor aux États-Unis, a attiré des leaders de l’industrie et des partenaires, présentant les innovations de Samsung en matière de technologies de semi-conducteurs analogiques et logiques.