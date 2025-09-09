Xiaomi 16 vs Galaxy S26 Ultra : la bataille des designs est lancée

Alors que les prochains flagships approchent à grands pas, de nouveaux leaks nous donnent un aperçu clair de la guerre du design qui se profile entre Xiaomi et Samsung.

Le Xiaomi 16, attendu fin septembre 2025, et le Galaxy S26 Ultra, prévu pour janvier 2026, ont tous deux décidé de redéfinir l’esthétique de leurs écrans… mais pas du tout dans la même direction.

Selon le tipster Ice Universe, le Xiaomi 16 adoptera la technologie LIPO pour réduire ses bordures à un niveau jamais vu. À cela s’ajoute un poinçon plus discret et surtout des coins arrondis au maximum — « les plus ronds de l’histoire du smartphone » d’après le leaker.

Résultat : une façade tout en douceur, presque sans rupture visuelle, qui se distingue fortement de l’approche d’Apple ou de Samsung.

Du côté de Samsung, les rendus basés sur les fichiers CAD montrent un virage plus subtil. Le Galaxy S26 Ultra abandonne progressivement ses coins très carrés, hérités de l’ère Note, pour un look un peu plus ergonomique. Les bordures sont affinées par rapport au Galaxy S25 Ultra, mais restent plus épaisses que celles promises sur le Xiaomi 16. Un compromis entre esthétique premium et identité Ultra.

Xiaomi 16 & Galaxy S26 Ultra : Deux visions, deux philosophies

Là où Xiaomi mise tout sur l’obsession du ratio écran/façade et un look futuriste presque sans cadre, Samsung choisit la voie de la continuité évolutive, en rendant son Ultra plus agréable en main sans renier son ADN. Les réseaux sociaux se divisent déjà : certains saluent le confort apporté par les coins arrondis de Samsung, d’autres regrettent la disparition de son design « carré et pro ».

En outre, selon Ice Universe, le Galaxy S26 Pro montre peu de progrès en matière de finesse des bordures, au point de ressembler presque à son prédécesseur. En face, le Xiaomi 16 Pro tire parti des technologies d’affichage les plus avancées du moment, avec des bordures ultra-minces et des coins beaucoup plus arrondis. De quoi donner une impression de modernité et de légèreté que le Galaxy S26 semble ignorer.

Certains observateurs vont même plus loin : Samsung chercherait volontairement à se rapprocher du look de l’iPhone 17 Pro, plutôt que de courir après le ratio écran-corps maximal. Une stratégie qui pourrait séduire les fans d’Apple, mais qui laisse les amateurs d’Android un peu sur leur faim.

Avec la présentation officielle du Xiaomi 16 dans quelques semaines et celle du Galaxy S26 Ultra début 2026, l’affrontement entre les deux géants ne se jouera pas seulement sur les performances ou la photo. Il s’annonce comme une véritable compétition de style, où chaque marque tente d’imposer sa vision du smartphone moderne.