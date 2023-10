Le Samsung Galaxy S24 devrait utiliser les puces Exynos et Snapdragon

Nous avons de nouvelles spéculations sur la série Galaxy S24 de Samsung à vous présenter, et elles concernent peut-être le composant le plus important de tous : le chipset qui équipera ces smartphones phares.

Selon le média sud-coréen The Elec relayé par GSMArena, les Galaxy S24 et Galaxy S24+ utiliseront soit un processeur Exynos 2400, soit un Snapdragon 8 Gen 3, en fonction de la région. Le Galaxy S24 Ultra, quant à lui, sera équipé du Snapdragon 8 Gen 3 sur tous les marchés.

C’est une question qui revient chaque année : dans quelle mesure Samsung s’appuiera-t-elle sur ses propres puces par rapport à celles fabriquées par Qualcomm ? En fait, les rumeurs concernant le Galaxy S24 ont déjà commencé.

Les Galaxy S23, Galaxy S23+ et Galaxy S23 Ultra sont tous équipés du Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm, tandis que le Galaxy S23 FE utilise l’ancien Snapdragon 8 Gen 1 aux États-Unis et le processeur Exynos 2200 de Samsung partout ailleurs.

Ce dont nous pouvons être sûrs, c’est que le chipset Samsung Exynos 2400 est bel et bien en route : Samsung a annoncé son arrivée lors d’une avant-première technologique spéciale, et il apportera des performances globales 1,7x plus rapides et des performances AI 14,7x plus rapides par rapport à son prédécesseur, le Exynos 2200.

Le retour du mélange Exynos / Snapdragon

Comme le note The Elec, le Exynos 2300 n’a jamais vu le jour en raison de problèmes de stabilité et de vitesse, ce qui explique que le Galaxy S23 ait opté pour Qualcomm. Le Galaxy S22, quant à lui, utilisait un mélange du Exynos 2200 et du Snapdragon 8 Gen 1.

Alors que Samsung s’est toujours efforcé d’intégrer ses propres puces dans ses smartphones afin de construire de meilleurs appareils – comme le font Apple et Google -, il a eu du mal à faire en sorte que la gamme Exynos soit à la hauteur des offres Snapdragon.

Nous devrons attendre de voir si elle y parviendra ou non en 2024. Les smartphones Galaxy S24 devraient être lancés en janvier ou février, et nous avons déjà vu des rendus non officiels de ce à quoi ces appareils pourraient ressembler.