Le SoC Samsung Exynos 2400 équipe le Galaxy S24 et le Galaxy S24+ en France

Samsung a présenté le Galaxy S24 et le Galaxy S24+ lors de son événement Galaxy Unpacked. Le Galaxy S24 Ultra est équipé du Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, comme l’ont confirmé Samsung et Qualcomm.

Aujourd’hui, la société a confirmé sur son site Samsung France que les modèles Galaxy S24 et S24+ seront équipés du nouveau SoC deca-core Exynos 2400 en France et en Europe, tandis que les Etats-Unis, le Canada, la Chine et le Japon recevront la version Snapdragon.

Le Exynos 2400 utilise un processeur 4 nm de 3e génération pour une meilleure efficacité énergétique. Il est doté d’une structure de CPU à trois clusters qui comprend un grand cœur Arm Cortex-X4 optimisé pour des performances de pointe à 3,2 GHz, cinq cœurs de taille moyenne comprenant 2 x Cortex-A720 à 2,90 GHz et 3 x Cortex-A720 à 2,6 GHz pour un traitement équilibré, et quatre cœurs Cortex-A520 à 2,0 GHz pour plus d’efficacité. La société promet une augmentation de 1,7 x des performances du processeur par rapport au Exynos 2200.

Il est équipé du nouveau GPU Samsung Xclipse 940 doté de la puissante architecture AMD RDNA 3 et de la technologie matérielle de ray tracing qui simule les mouvements de la lumière dans le monde réel pour des images immersives.

Les performances du NPU du Exynos 2400 ont été multipliées par 14,7 dans le traitement de l’intelligence artificielle par rapport au Exynos 2200. Il intègre un rapide modem 5G 3GPP Release 17 prenant en charge les bandes de spectre sub-6GHz et mmWave (ondes millimétriques).

Points forts du SoC Exynos 2400