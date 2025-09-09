Accueil » OPPO Find X9 et Find X9 Pro : lancement mondial prévu pour le 28 octobre

Alors que Xiaomi, Vivo, Oppo, Honor, iQOO, Realme et OnePlus préparent tous leurs prochains flagships en Chine, on en sait désormais plus sur la stratégie mondiale de OPPO.

Selon le journaliste spécialisé Yogesh Brar, cité par SmartPrix, la série OPPO Find X9 fera ses débuts à l’international le 28 octobre 2025.

Find X9: Un lancement mondial après la Chine

La présentation chinoise des Find X9 et X9 Pro devrait se tenir courant octobre, mais il reste encore à savoir si elle coïncidera avec le lancement global.

En revanche, le rapport précise que l’Inde aura droit à un lancement décalé.

Couleurs et finitions attendues :

OPPO Find X9 : Space Gray et Satin Pink pour l’international (fuites précédentes évoquaient aussi Titanium, White, Black et Red pour la Chine).

OPPO Find X9 Pro: Titanium Gold, White et Red au niveau mondial (avec en Chine d’autres variantes comme le Purple).

Puces et versions futures

La gamme Find X9 devrait se composer du Find X9 et du Find X9 Pro dès octobre 2025, puis sera complétée en 2026 par un Find X9 Ultra et un Find X9+ compact.

Côté processeurs, les modèles standard et Pro sont attendus avec le Dimensity 9500 en Chine, tandis que les déclinaisons globales pourraient embarquer le Snapdragon 8 Elite Gen 5 (Elite 2), comme la plupart des prochains flagships concurrents.

Avec une sortie mondiale fixée au 28 octobre, OPPO prend les devants face à ses rivaux pour occuper le terrain juste avant la période des fêtes. Entre finitions premium, variantes multiples et un calendrier bien rythmé avec des déclinaisons Ultra et + prévues en 2026, la série Find X9 s’annonce comme l’une des plus stratégiques de la marque.