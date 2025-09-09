Accueil » Google Nest Cam et Doorbell : les nouveaux modèles avec Gemini vendus avant l’annonce

À quelques semaines de l’annonce prévue le 1er octobre, plusieurs clients de Home Depot ont déjà repéré en rayon les nouveaux produits de la gamme Nest : Nest Cam Indoor, Nest Cam Outdoor et Nest Doorbell.

Boîtes officielles, mentions de l’intégration de l’IA Gemini, enregistrement 2K… tout y est. Cette arrivée anticipée illustre la volonté de Google d’accélérer dans la maison connectée, face à la pression croissante d’Amazon (Ring) et Arlo.

Gemini for Home au cœur de la nouvelle stratégie Google Nest

Ces modèles ne sont pas qu’une simple évolution matérielle. L’IA Gemini apporte des fonctionnalités inédites :

alertes personnalisées en langage naturel,

reconnaissance faciale et détection de mouvement plus fiables,

analyses automatiques de scènes pour distinguer visiteurs habituels et potentielles menaces.

Selon Android Authority, cette intégration pourrait corriger un point noir récurrent de l’écosystème Google Home : la fiabilité parfois aléatoire de Google Assistant.

Des stocks auraient déjà été scannés et prêts à la vente chez certains revendeurs, bien avant l’annonce officielle. Une preuve d’efficacité logistique, mais aussi un risque : Google perd l’effet de surprise de son keynote. Comme l’indique 9to5Google, la disponibilité rapide post-annonce semble néanmoins garantie cette fois-ci, contrairement aux retards des lancements passés.

Un écosystème en expansion

Ces caméras ne seraient qu’un avant-goût. Des références à une enceinte Google Home dopée à Gemini et à un abonnement Nest Aware remanié ont aussi fuité dans l’app Google Home. On parle de stockage cloud enrichi et d’analyses IA plus poussées, le tout à un prix pensé pour concurrencer Ring Protect et Arlo Secure.

Dans le même temps, des rumeurs de haut-parleurs avec audio 360° (repérées par Chrome Unboxed) montrent l’ambition de Google de défier les HomePod d’Apple et les Echo d’Amazon.

Entre opportunité et vigilance

Avec ces nouveautés, Google espère imposer des systèmes de sécurité intelligents et adaptatifs, allant au-delà de la simple surveillance. Détection de présence pour ajuster l’éclairage, notifications contextuelles, autonomie accrue pour les modèles sans fil… les améliorations sont attendues.

Mais la contrepartie est connue : les questions de confidentialité. Les consommateurs exigeront plus de transparence sur l’usage des données sensibles captées par ces appareils.