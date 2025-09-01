Accueil » OPPO Find X9 et X9 Pro : les configurations et couleurs haut de gamme fuitent avant le lancement

Alors que OPPO prépare le lancement de ses prochains smartphones haut de gamme, une nouvelle fuite signée Digital Chat Station vient de révéler les options de stockage et de coloris des très attendus Find X9 et Find X9 Pro.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la marque chinoise semble vouloir frapper fort sur tous les fronts : design, puissance, autonomie et photographie.

Find X9 & Find X9 Pro : Des finitions variées et premium pour les deux modèles

Le Find X9 standard sera proposé en cinq variantes de mémoire, allant de 12 Go de RAM avec 256 ou 512 Go de stockage, jusqu’à 16 Go de RAM et jusqu’à 1 To de capacité.

Il devrait être disponible en Frost White, Mist Black, Light Chasing Red et Velvet Titanium, pour un poids d’environ 203 grammes, ce qui reste raisonnable pour un smartphone à grand écran.

De son côté, le Find X9 Pro vise un positionnement plus ambitieux. Il serait décliné en 12 + 256 Go, 12 + 512 Go, 16 + 512 Go, et 16 + 1 To.

Un modèle spécial, baptisé “Beidou Satellite SMS Edition”, serait réservé à la version la plus haut de gamme avec 1 To de stockage. Les couleurs disponibles seraient un peu plus limitées : Frost White, Chasing Light Red et Velvet Titanium. Le modèle Pro pèserait environ 224 grammes.

Une autonomie colossale et une fiche technique premium

La grande nouveauté du Find X9 Pro serait sa batterie de plus de 7 000 mAh, compatible avec la recharge sans fil complète. Côté photo, il devrait intégrer un impressionnant capteur périscope de 200 mégapixels, accompagné d’un objectif macro téléphoto, d’un capteur multispectral et d’un nouveau capteur d’empreintes à ultrasons en 3D.

Il profiterait également de boutons latéraux personnalisables et d’un écran LIPO à quatre bords plats combiné à un module photo au design matriciel unique.

Le Find X9, quant à lui, miserait sur un écran OLED LTPO plat de 6,59 pouces, avec une résolution 1.5K et un rafraîchissement 120 Hz. Il pourrait intégrer une batterie de 7 025 mAh, compatible avec une charge filaire 80W et sans fil 50W.

Les deux smartphones partageraient le processeur MediaTek Dimensity 9500, couplé à un système de haut-parleurs stéréo, une résistance IP68/IP69, et une configuration photo arrière quadruple avec un capteur principal de 50 MP.

Un lancement imminent pour les Find X9 ?

Même si OPPO n’a pas encore officialisé la date de présentation, la multiplication des fuites laisse penser que la série Find X9 pourrait être dévoilée dès septembre 2025.

La version Pro semble taillée pour rivaliser avec les mastodontes du marché comme le Galaxy S26 Ultra ou le Xiaomi 15 Ultra, tandis que le Find X9 devrait séduire ceux qui veulent un modèle haut de gamme sans forcément viser l’ultra-premium.