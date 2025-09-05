Accueil » iPhone 17 : les coques à l’IFA 2025 confirment le design des modèles iPhone 17 Pro et iPhone 17 Air

Alors qu’Apple s’apprête à dévoiler officiellement sa gamme iPhone 17 la semaine prochaine, les fabricants d’accessoires ont déjà envahi l’IFA 2025 avec des coques adaptées à la future gamme iPhone 17.

Sur le salon, comme le relaye The Verge, deux salles entières étaient consacrées aux nouveaux étuis, et toutes s’accordaient sur les grandes lignes du design des iPhone 17 Pro, Pro Max et du très attendu iPhone 17 Air.

iPhone 17 : Un nouveau module photo façon Pixel

Les coques et maquettes exposées confirment un changement de design majeur pour les versions Pro :

Le bloc photo ne se limite plus à un carré dans le coin supérieur gauche, mais s’étend désormais sur toute la largeur du dos, à la manière des Google Pixel .

. Sur les iPhone 17 Pro et Pro Max, ce bloc massif intègre plusieurs capteurs, reprenant l’esprit de la génération précédente tout en affirmant un nouveau look.

L’iPhone 17 Air adopte un design similaire, mais avec une barre plus fine et un seul capteur photo.

L’iPhone 17 Air mise sur la finesse extrême

Les maquettes de l’IFA laissent peu de doute : l’iPhone 17 Air sera l’iPhone le plus fin jamais conçu. D’après les rumeurs, il ne mesurerait que 5,5 mm d’épaisseur, soit près d’un tiers de moins que l’iPhone 16 Pro.

La contrepartie ? Une autonomie réduite, conséquence logique d’une batterie plus compacte.

Rendez-vous au lancement officiel

Ces coques et modèles factices donnent un aperçu convaincant du design des prochains iPhone, mais il faudra attendre l’événement Apple de mardi pour obtenir la confirmation officielle. Si ces fuites se confirment, la gamme iPhone 17 marquera un tournant esthétique, tout en renforçant la différenciation entre modèles Pro et Air.