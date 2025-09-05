Bose lance le QuietComfort Ultra Headphones (2nd Gen) : casque sans fil avec USB-C lossless

Deux ans après la sortie de la première génération, lors de l’IFA 2025, Bose dévoile la nouvelle version de son casque sans fil, le Bose QuietComfort Ultra Headphones (2nd Gen).

Extérieurement, peu de changements, mais à l’intérieur, plusieurs nouveautés qui vont séduire les audiophiles comme les amateurs de confort en voyage.

QuietComfort Ultra Headphones2 : Les grandes nouveautés

La nouveauté la plus attendue est sans doute l’arrivée du USB-C audio lossless. Le casque peut désormais transmettre un signal numérique haute fidélité directement via câble USB-C, tout en conservant sa prise jack 2,5 mm pour l’écoute filaire classique. Cette évolution ouvre la voie à un usage plus polyvalent, y compris pour les joueurs qui veulent réduire la latence audio.

Le casque gagne aussi un Cinema Mode qui spatialise et équilibre le son pour élargir la scène sonore. Bose le recommande autant pour les films que pour les podcasts ou les livres audio, afin de rendre les voix plus claires et les effets plus immersifs.

Côté son, Bose promet également des basses plus profondes à fort volume et une réduction du bruit de fond du système ANC dans les environnements calmes, pour mieux préserver les détails audio.

ANC et modes intelligents améliorés

Le mode Aware profite d’un nouvel algorithme qui ajuste automatiquement le niveau de réduction de bruit face à des sons soudains (bus, moto, etc.), pour plus de confort au quotidien. L’Immersive Audio à suivi de tête est toujours là, mais consomme plus de batterie.

L’autonomie grimpe à 30 heures avec ANC, 23 heures avec Immersive Audio, et jusqu’à 45 heures avec ANC désactivé. C’est un bond par rapport aux 24 heures de la première génération.

Le QuietComfort Ultra Headphones (2nd Gen) bénéficie d’un détecteur de port amélioré : il s’allume et se connecte dès que vous le mettez sur la tête, et passe en veille basse consommation quand vous le posez à plat ou dans son étui.

Il adopte désormais le Bluetooth 5.4, conserve la connexion multipoint et prend en charge SBC, AAC et aptX Adaptive. Pour les utilisateurs Android, il est compatible avec Google Fast Pair, tandis que les fans de Spotify pourront profiter du Spotify Tap.

Prix, coloris et disponibilité

Le Bose QuietComfort Ultra Headphones (2nd Gen) est disponible en précommande dès aujourd’hui au prix de 449 dollars (contre 429 dollars pour l’ancienne version). Sortie prévue le 2 octobre 2025. Pour le moment, aucune information sur son lancement en France, et sur son prix.

Coloris proposés : Noir, Smoke, Driftwood Sand, Midnight Violet et Blanc.

Avec le support du lossless en USB-C, une meilleure autonomie, un mode cinéma et un ANC encore plus fin, le QuietComfort Ultra Headphones (2nd Gen) confirme la volonté de Bose de rester une référence sur le marché des casques haut de gamme. Ceux qui cherchent à conjuguer confort, polyvalence et fidélité audio devraient y trouver leur compte.