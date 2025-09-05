Threads déploie les posts longs : jusqu’à 10 000 caractères disponibles gratuitement

Meta continue de muscler Threads, son alternative à X (ex-Twitter). Après avoir limité les publications à 500 caractères — déjà plus généreux que les 280 de X — Threads lance officiellement une nouvelle fonctionnalité permettant d’ajouter des textes longs jusqu’à 10 000 caractères.

Avec ce changement, Threads vise clairement les créateurs de contenu. Les utilisateurs peuvent désormais partager des extraits d’articles, de newsletters, de podcasts ou même de livres directement dans leurs posts.

Contrairement à X, où les longs formats sont réservés aux abonnés payants (jusqu’à 25 000 caractères), Threads propose cette extension gratuitement.

Meta explique avoir observé que de nombreux utilisateurs publiaient des captures d’écran de longs textes, faute d’espace. L’objectif est donc de leur offrir un outil intégré, plus pratique, qui permet également de mettre en avant des liens externes. Ces liens apparaissent de manière très visible dans la publication, contrairement à X qui a tendance à réduire leur importance visuelle dans le fil.

Threads : Formatage enrichi et édition simplifiée

Pour créer un texte long, il suffit de cliquer sur une nouvelle icône rectangulaire dans l’éditeur. Cela ouvre un champ dédié où il est possible de :

mettre en gras, italique, souligné ou barré ;

insérer des emojis ;

structurer son texte comme dans un véritable éditeur.

Les posts s’affichent ensuite sous forme d’un bloc compact dans le fil. Un simple clic permet de déplier le texte complet.

Limites actuelles

Si cette nouveauté va séduire auteurs, journalistes et créateurs indépendants, elle comporte encore quelques restrictions :

Les contenus des pièces jointes ne sont pas indexés par Google , donc pas de gain SEO direct.

, donc pas de gain SEO direct. Ils ne sont pas encore fédérés vers les autres plateformes du fediverse (comme Mastodon).

Meta précise toutefois qu’elle travaille sur ces points pour les prochaines mises à jour.

Threads vs X : deux stratégies différentes

Avec ce lancement, Meta poursuit une stratégie ouverte et gratuite, contrairement à Elon Musk qui réserve les longs formats aux abonnés premium. Résultat : Threads se positionne comme un espace où les créateurs peuvent partager et rediriger vers leur contenu externe, sans contrainte payante.

Un avantage de taille pour les journalistes, écrivains et podcasteurs qui cherchent à générer du trafic vers leurs sites ou newsletters.

En proposant jusqu’à 10 000 caractères gratuits, Threads renforce son attractivité face à X et se place comme une plateforme plus créateur-friendly. Reste à voir si l’indexation et la fédération seront rapidement activées pour libérer tout le potentiel de cette fonctionnalité.