Accueil » Threads teste un nouveau format pour textes longs : vers un rival de Substack ?

Threads teste un nouveau format pour textes longs : vers un rival de Substack ?

Threads teste un nouveau format pour textes longs : vers un rival de Substack ?

Meta continue de faire évoluer Threads, son réseau social concurrent de X, avec une nouveauté qui pourrait séduire les créateurs de contenu.

Selon des informations confirmées par TechCrunch, Threads teste actuellement une fonction « Pièce jointe textuelle » permettant aux utilisateurs de partager facilement des textes longs, sans devoir créer une suite de posts (threads) ou utiliser des astuces comme les captures d’écran depuis une application de notes.

Des posts enrichis pour aller au-delà de la limite de caractères

Jusqu’à présent, Threads restait fidèle à un format court, obligeant les utilisateurs à découper leurs messages ou à publier des captures pour contourner les limites. Mais avec cette nouvelle fonction, il devient possible d’attacher un bloc de texte long à un post, de manière native.

C’est l’expert en applications Radu Oncescu qui a repéré la nouveauté dans la version iOS de Threads, partageant une capture montrant une interface de mise en forme avec des outils de stylisation (gras, titres, paragraphes…). L’option serait idéale pour publier des pensées approfondies, des extraits de livres, des articles, ou encore des bribes de journaux personnels.

Une lecture fluide et intégrée dans Threads

Concrètement, une boîte grise contenant un extrait du texte s’affiche dans le post principal. L’utilisateur peut cliquer dessus pour accéder au texte complet dans une interface de lecture dédiée et défiler verticalement.

Certains créateurs, comme Robert P. Nickson, ont déjà publié des aperçus de la fonctionnalité, montrant à quoi ressemble l’expérience côté lecteur. Cette intégration propre et fluide pourrait encourager les auteurs à délaisser les newsletters ou plateformes comme Substack au profit d’une audience intégrée dans Threads.

Une réponse à X (ex-Twitter) et ses Articles Premium ?

Threads n’est pas le seul réseau social à vouloir capter les auteurs. X propose déjà un format « Articles », mais uniquement accessible aux abonnés Premium. Threads, de son côté, rend la fonctionnalité disponible gratuitement à tous les utilisateurs… pour l’instant. Meta n’exclut pas de la restreindre à l’avenir ou de la monétiser.

Autre différence : sur X, les « Articles » peuvent intégrer images et vidéos, alors que Threads reste pour le moment limité au texte pur. Toutefois, la fonctionnalité étant en phase de test, l’ajout de contenus multimédias pourrait venir dans une mise à jour future.

Un enjeu de rétention des créateurs… et de croissance

Cette nouveauté s’inscrit dans la stratégie plus large de Meta pour faire de Threads un véritable espace de publication, pas seulement un lieu de microblogging. Depuis son lancement, la plateforme a intégré les messages privés (DMs), le support du Fediverse, des flux personnalisés, et même des fonctions dopées à l’IA.

Avec plus de 400 millions d’utilisateurs actifs mensuels selon les derniers chiffres — contre environ 600 millions pour X — Threads se rapproche doucement de son concurrent direct et cherche clairement à retenir les utilisateurs en quête de formats plus riches, sans quitter l’app.

Threads, futur refuge des auteurs ?

L’arrivée des publications longues sur Threads pourrait changer la donne pour les écrivains, journalistes, blogueurs et autres créateurs de contenu frustrés par les limites actuelles. En supprimant les frictions liées aux publications longues, Meta rend sa plateforme plus attractive que jamais.

Reste à savoir si cette ouverture suffira à convaincre les créateurs d’abandonner leurs newsletters, blogs ou plateformes spécialisées. Et si Meta décidera, à terme, de monétiser ce nouvel espace éditorial…