XGIMI Horizon 20 : trois nouveaux projecteurs 4K ultra-lumineux pour gamers et cinéphiles

XGIMI profite de l’IFA 2025 pour dévoiler sa nouvelle gamme de projecteurs Horizon 20, composée de trois modèles : le Horizon 20, le Horizon 20 Pro et le Horizon 20 Max.

Pensés aussi bien pour le home cinéma que pour le jeu vidéo, ils mettent en avant une luminosité record, une compatibilité avec les standards HDR les plus récents et des modes gaming à latence réduite.

XGIMI Horizon 20 : Trois modèles pour trois usages

Le Horizon 20 Max est la star de la gamme : il peut atteindre 5 700 ISO lumens, soit le double du Horizon Ultra de 2023. Avec une telle puissance lumineuse, il est capable de projeter une image nette et contrastée même en plein jour ou dans des pièces très éclairées. Il embarque également un système motorisé de pan & tilt, pratique pour ajuster l’angle de projection à distance.

Le Horizon 20 Pro se positionne juste en dessous avec 4 200 ISO lumens, tandis que le modèle de base, le Horizon 20, reste très performant avec 3 100 ISO lumens. Tous trois bénéficient de la même base technique :

Résolution native 4K, HDR10+, Dolby Vision et mode Filmmaker

Zoom optique (1.2–1.5:1) et lens shift ±120 %/±45 % pour ajuster l’image sans déformation

Netflix intégré (pas toujours garanti sur les projecteurs tout-en-un)

Son 360° signé Harman Kardon (24W)

Des projecteurs taillés pour le jeu

XGIMI vise clairement les joueurs avec cette série Horizon 20. En mode gaming, les projecteurs offrent 1 ms de latence en 1080p/240 Hz, 2,2 ms en 1080p/120 Hz et 3 ms en 4K/60 Hz.

De quoi profiter de sessions compétitives sans ressentir de retard d’affichage. À cela s’ajoutent la compatibilité VRR et le support des consoles nouvelle génération ou des PC puissants.

Une vraie alternative aux projecteurs haut de gamme

Avec ses 5 700 ISO lumens, le Horizon 20 Max rivalise avec certains modèles professionnels vendus plus de 10 000 euros. XGIMI insiste d’ailleurs sur l’utilisation d’une mesure ISO lumen, plus fiable que les valeurs parfois gonflées de certains concurrents chinois.

Côté contraste, la marque annonce un ratio 10 000:1 grâce à son mode de gestion dynamique des noirs.

Prix, bonus et disponibilité

La nouvelle gamme XGIMI Horizon 20 sera disponible à partir du 15 octobre 2025, avec des précommandes ouvertes dès le 5 septembre.

Horizon 20 : 1 699 euros

Horizon 20 Pro : 2 499 euros

Horizon 20 Max : 2 999 euros

Les clients qui précommandent bénéficient en plus d’un support de sol XGIMI offert et d’un code de téléchargement pour Assassin’s Creed : Shadows.

Avec cette nouvelle gamme, XGIMI frappe fort et s’impose comme un acteur incontournable du marché des projecteurs 4K domestiques. Entre luminosité inédite, latence minimale et compatibilité HDR complète, les Horizon 20 semblent aussi bien taillés pour transformer son salon en salle de cinéma… que pour des sessions gaming immersives.