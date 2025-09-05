Accueil » SwitchBot dévoile son AI Hub : un cerveau domestique qui voit et comprend vos habitudes

SwitchBot dévoile son AI Hub : un cerveau domestique qui voit et comprend vos habitudes

SwitchBot dévoile son AI Hub : un cerveau domestique qui voit et comprend vos habitudes

SwitchBot, la marque connue pour ses petits robots capables d’appuyer sur les interrupteurs, vient de franchir une nouvelle étape avec le lancement de son AI Hub à l’IFA 2025.

L’appareil se présente comme un centre de contrôle intelligent qui interprète visuellement les événements à la maison et déclenche des automatisations complexes… le tout sans cloud.

SwitchBot AI Hub : Un hub qui « comprend » ce qu’il voit

La grande innovation réside dans l’intégration d’un Vision Language Model (VLM). Concrètement, l’AI Hub peut analyser en temps réel les images captées par une caméra SwitchBot Pan/Tilt 2K/3K ou un vidéophone de la marque, et transformer ces observations en résumés textuels compréhensibles.

Ces résumés deviennent ensuite des déclencheurs d’automatisations. Par exemple, plutôt que de simplement signaler un mouvement, l’AI Hub peut détecter :

« Vous avez posé votre téléphone sur la table »

« Un animal est entré dans la pièce »

« Une personne âgée est tombée »

À partir de là, l’utilisateur peut définir une action associée (allumer une lampe, envoyer une alerte, verrouiller une porte…).

100 % local et pensé pour la vie privée

Contrairement à la majorité des solutions concurrentes, tout le traitement s’effectue en local, grâce à un chipset AI 6T intégré. Les vidéos et résumés d’événements sont stockés dans les 32 Go de mémoire interne, extensibles jusqu’à 1 To. Pas besoin d’abonnement cloud, et la confidentialité est renforcée.

Un hub polyvalent et Matter-compatible

L’AI Hub n’est pas limité aux caméras. Il peut gérer plus de 100 appareils domestiques, grâce à sa compatibilité avec Matter Over Bridge, son Wi-Fi double bande et son Bluetooth longue portée. Il prend en charge jusqu’à 8 caméras 2K en simultané, peut diffuser en RTSP et même afficher un flux vidéo en direct sur un moniteur.

Des annonces originales à côté du hub

En parallèle, SwitchBot a présenté deux autres produits surprenants :

AI Pet, un petit robot compagnon à corps souple, conçu pour reconnaître les émotions humaines et y répondre en temps réel.

AI Art Frame, un cadre connecté utilisant la technologie E Ink Spectra 6 pour afficher œuvres numériques et images générées par IA, sans la fatigue visuelle des écrans classiques.

SwitchBot n’a pas encore communiqué de prix ni de date de sortie pour l’AI Hub, mais précise que plus d’informations seront partagées prochainement via son site officiel.

Avec ce nouvel AI Hub, SwitchBot cherche à dépasser le stade de l’automatisation classique (basée sur des capteurs simples) pour tendre vers une maison vraiment « intelligente », capable d’observer, comprendre et agir. Un pas de plus vers le rêve d’un assistant central à la Star Trek… mais sans dépendance au cloud.