Ecovacs Deebot X11 Omnicyclone : un aspirateur robot qui ne s’arrête (presque) jamais

Ecovacs a profité de l’IFA 2025 pour dévoiler son nouveau fleuron, le Deebot X11 Omnicyclone. Déjà disponible aux États-Unis et au Canada, ce robot se distingue par une promesse ambitieuse : un nettoyage ininterrompu, grâce à une recharge ultra-rapide intégrée à chaque cycle de retour à sa base.

Ecovacs Deebot X11 Omnicyclone : Recharge rapide et nettoyage en continu

Le problème le plus frustrant avec les aspirateurs robots reste leur autonomie limitée. Ecovacs pense avoir trouvé la solution avec sa technologie PowerBoost GaN, qui permet au Deebot X11 Omnicyclone de récupérer rapidement de l’énergie lors de ses passages à la station (notamment quand il rince sa serpillière).

Résultat : plus besoin d’attendre des heures pour une recharge complète, le robot reprend sa mission presque immédiatement.

Le Deebot X11 Omnicyclone embarque le nouveau système OZMO Roller 2.0, avec une serpillière en nylon renforcé capable de venir à bout des graisses, taches séchées et saletés incrustées. Sa fonction TruEdge 3.0 Extreme Edge Cleaning lui permet d’atteindre jusqu’à 15 mm des plinthes et coins, sans risque de rayures grâce à un design à coussin d’air.

Côté aspiration, son moteur haute puissance de 19 500 Pa bénéficie d’un flux d’air optimisé et plus silencieux, pour combiner efficacité et confort sonore.

Station sans sac et franchissement d’obstacles

Le Deebot X11 Omnicyclone est livré avec une station OMNI sans sac dotée de la technologie PureCyclone 2.0, qui sépare les débris par étapes sans perte de puissance. Elle lave et sèche aussi la serpillière à l’eau chaude, évitant toute mauvaise odeur.

Son système TruePass Adaptive 4WD repose sur des leviers mécaniques capables de se déployer automatiquement. Le robot peut ainsi franchir des obstacles jusqu’à 4 cm de hauteur et relever sa serpillière de 10 mm pour passer sur les tapis sans les mouiller.

Un assistant IA intégré : Agent Yiko

Le Deebot X11 Omnicyclone ne se contente pas d’être puissant : il est aussi intelligent. Avec Agent Yiko, son nouvel assistant IA embarqué, il apprend progressivement vos habitudes, vos préférences et votre organisation de l’espace. Vous pouvez lui donner des ordres à la voix de manière naturelle, et il adapte ses routines de nettoyage en conséquence.

Compatible Matter, il s’intègre aussi aux écosystèmes Apple Home et Google Home pour un contrôle simplifié.

Prix et disponibilité

Le Ecovacs Deebot X11 Omnicyclone est disponible dès maintenant aux États-Unis et au Canada au prix de 1 499 dollars, via le site officiel d’Ecovacs. À l’heure actuelle, aucune information sur un lancement en France.

Avec le Deebot X11 Omnicyclone, Ecovacs ne cherche pas seulement à concurrencer les autres robots premium : il veut redéfinir la norme avec un appareil plus autonome, plus intelligent et plus respectueux de l’environnement grâce à son système sans sac. Reste à voir si cette promesse de nettoyage sans interruption tiendra ses engagements dans la vie réelle.