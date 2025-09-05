Voici la nouvelle Withings ScanWatch 2 : IA prédictive, 35 biomarqueurs et 35 jours d’autonomie

Présentée à l’IFA 2023, la Withings ScanWatch 2 s’offre une mise à jour majeure pour l’IFA 2025 avec le déploiement de HealthSense 4, son nouveau système d’exploitation.

Derrière ce nom se cachent des algorithmes optimisés, une autonomie portée à 35 jours et surtout l’arrivée d’analyses IA avancées capables de détecter des signes précoces de maladie, de fatigue ou encore de cycles menstruels.

Nouvelle ScanWatch 2 : Suivi holistique jour et nuit

La « nouvelle ScanWatch 2 » repose désormais sur 35 biomarqueurs pour offrir une vision complète de la santé : sommeil, activité physique, fonctions cardiovasculaires, température corporelle, énergie et santé féminine.

La nuit joue un rôle central : l’IA analyse la variabilité de la fréquence cardiaque, la respiration, la saturation en oxygène et la température, fournissant des données clés sur la récupération, le stress ou la santé hormonale.

La grande nouveauté est l’indicateur de Vitalité, disponible via l’abonnement Withings+. Il agrège différentes données (VFC, sommeil, oxygène, activité, température…) pour fournir des alertes personnalisées et des conseils afin d’optimiser son niveau d’énergie et limiter la fatigue.

Améliorations sommeil et activité

Withings affine aussi ses algorithmes de suivi :

Détection plus fine des phases de sommeil , incluant le sommeil paradoxal.

, incluant le sommeil paradoxal. Suivi respiratoire nocturne enrichi.

Nouveau podomètre et meilleure reconnaissance automatique des activités.

et meilleure reconnaissance automatique des activités. Monitoring cardiaque continu (PPG) avec détection passive de la fibrillation auriculaire, confirmable via un ECG médical validé.

La nouvelle ScanWatch 2 améliore la prédiction des cycles menstruels, même irréguliers ou en périménopause. Les variations de température corporelle, mesurées en continu, servent aussi à anticiper l’apparition de certaines maladies (ex. grippe, infection).

Une app Withings repensée

L’application compagnon évolue avec un dashboard personnalisable, des analyses de tendances et une compréhension holistique (liens entre activité, sommeil, énergie et cycles). La version premium Withings+ ajoute un assistant IA 24/7, des scores avancés et la possibilité de faire relire ses données cardio par des spécialistes.

Design et disponibilité

Disponible en 38 mm et 42 mm, la ScanWatch 2 garde son design horloger chic, pensé pour un port quotidien. Un nouveau coloris bleu & argent vient enrichir la gamme.

Elle est disponible dès maintenant au prix de 349,95 € (avec 3 mois d’abonnement Withings+ inclus). Les fonctions seront déployées via mise à jour logicielle sur les modèles ScanWatch 2, Nova et Brilliant, à l’exception de la ScanWatch Light, qui ne dispose pas du capteur de température.