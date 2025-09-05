Accueil » Honor Magic V5 : le smartphone pliant le plus fin du monde cartonne en Europe

Après avoir été annoncé en Chine il y a quelques mois puis lancé à l’international le 28 août, le Honor Magic V5 connaît déjà un départ fulgurant en Europe de l’Ouest.

Selon les chiffres communiqués par la marque, les ventes de la première semaine du Magic V5 ont été 75 % supérieures à celles du Magic V3, son prédécesseur. Une performance qui confirme l’intérêt croissant pour les pliants haut de gamme.

Honor Magic V5 : Un démarrage en trombe en Europe

Les données agrégées par les partenaires de distribution et les plateformes e-commerce montrent une forte progression par rapport à la génération précédente. Déjà l’an dernier, Honor était devenu le constructeur de pliants au format “livre” à la croissance la plus rapide en Europe, avec une part de marché triplée atteignant 34 % selon les données de Counterpoint Research.

Adam Cao, président d’Honor Europe de l’Ouest, se réjouit : « Le Magic V5, avec sa finesse inégalée et ses fonctionnalités IA révolutionnaires, est un véritable game changer. Nous sommes ravis de constater l’enthousiasme des consommateurs européens pour notre dernier pliant ».

Un design ultra-fin sans compromis

Le Magic V5 est officiellement le smartphone pliant le plus fin du monde, tout en restant durable grâce à une certification IP58/IP59 contre l’eau et la poussière.

Il embarque une batterie 5 820 mAh au silicium-carbone, réputée plus compacte et performante que le lithium-ion classique, et introduit le nouveau système photo IA Falcon avec, notamment, un téléobjectif périscopique de 64 MP Ultra Sensing.

Le Magic V5 propose un grand écran intérieur de 7,95 pouces et un écran de couverture de 6,43 pouces, tous deux compatibles stylet. Grâce au Multi-Flex Mode, il est possible d’ouvrir et de travailler avec jusqu’à trois applications simultanément, renforçant ainsi son positionnement hybride entre smartphone et mini-tablette.

Prix et disponibilité

Le Honor Magiv V5 est disponible à partir de 1 999 € avec 16 Go RAM et 512 Go stockage. L’engouement pour le Magic V5 confirme que les consommateurs s’intéressent de plus en plus aux pliants fins, élégants et polyvalents. Honor n’est pas seul sur ce créneau : Samsung a récemment présenté son Galaxy Z Fold 7, également bien accueilli.

La grande inconnue reste Apple, dont le premier iPhone pliant est très attendu – peut-être dès 2026.

Le Honor Magic V5 illustre parfaitement la maturité croissante du marché des smartphones pliants. En combinant design ultra-fin, puissance, IA et productivité, Honor a trouvé la recette pour séduire les utilisateurs européens.