Baseus Inspire Series : casque et écouteurs premium avec audio Bose dès 149,99 €

Baseus a profité de l’IFA 2025 pour dévoiler sa nouvelle gamme audio haut de gamme Inspire, fruit d’un partenariat inédit avec Sound by Bose.

Trois modèles inaugurent cette série : le casque circum-aural Inspire XH1, les écouteurs open wear Inspire XC1, et les intras Inspire XP1 à réduction de bruit active.

Inspire XH1 : l’endurance avant tout

Le casque Inspire XH1 mise sur une expérience audio immersive avec un son signé Bose, la certification Dolby Audio et Hi-Res Audio avec LDAC. Son système ANC à quatre couches réduit le bruit jusqu’à –48 dB, tandis qu’une matrice de 5 micros avec IA garantit des appels clairs, même en extérieur.

Côté autonomie, c’est un record : 100 heures d’écoute sur une charge complète, avec 12 heures supplémentaires en seulement 10 minutes de charge. Le confort est assuré par des coussinets en cuir protéiné et un arceau rembourré.

Disponible en Cosmic Black, Starlight Off-White, et en éditions limitées Sunset Coral et Twilight Blue, il est vendu à 169,99 € dès le 4 septembre 2025.

Inspire XC1 : les open-ear nouvelle génération

Les Inspire XC1 adoptent un design open wear avec un système hybride deux voies (woofer dynamique + tweeter équilibré Knowles). Ils offrent un son détaillé avec LDAC et Hi-Res Audio Wireless, tout en minimisant les fuites sonores.

Ultra-légers (6 g par écouteur), certifiés IP66, ils affichent une autonomie de 8 h par charge et 40 h avec le boîtier. Leur connectivité Bluetooth Core 6.1 assure la multipoint et une meilleure stabilité. Prix annoncé : 149,99 €.

Inspire XP1 : ANC adaptatif et basses puissantes

Les Inspire XP1 reprennent l’ADN Bose et Dolby Audio avec des diaphragmes double couche pour un équilibre entre basses profondes et aigus clairs. Leur ANC adaptatif atteint –50 dB et ajuste la réduction en temps réel.

Grâce à une matrice de 6 micros et des algorithmes IA, les appels restent nets même en environnement bruyant. Côté autonomie, ils tiennent 8 h par charge et jusqu’à 45 h avec le boîtier, avec une charge rapide offrant 2,5 h d’écoute en 10 minutes. Le prix ? 149,99 euros.

Avec la série Inspire, Baseus monte clairement en gamme et s’attaque à des acteurs établis comme Sony, Bose ou Huawei. En combinant design premium, ANC puissant, autonomie record et prix attractifs, la marque se positionne comme un nouvel outsider sérieux sur le marché audio.